Calciomercato, Icardi è un corpo estraneo al PSG: la situazione in Italia

Dopo la brutta prestazione contro il City, e le voci che si rincorrono da mesi, Icardi sembra sempre più all’interno del calciomercato estivo.

Il PSG è uscito sconfitto dal doppio confronto col Manchester Citiy in semifinale di Champions League, e purtroppo non ha potuto giocare con la stella Mbappé. Al suo posto, nel ritorno, è sceso in campo Mauro Icardi, che con la sua pessima prestazione, ha avvicinato le voci di calciomercato.

Dall’Italia, infatti, è da diverso tempo che viene messo nel mirino di alcune società italiane, e se la Roma sembra essersi sfilata definitivamente, causa l’arrivo di Mourinho la prossima stagione, Juventus e Milan sono ancora molto forti su l’argentino.

Icardi, inoltre, potrebbe rientrare anche nel calciomercato della Premier League, con qualche club non proprio di primissima fascia, che potrebbe accaparrarselo. Bisognerebbe poi vedere se lui e soprattutto sua moglie, nonché agente Wanda Nara, possano accettare una ridimensionamento nelle ambizioni della futura squadra.

Icardi, Milan e Juve in pole: i dettagli

Come detto, il calciomercato italiano è quello che segue principalmente Mauro Icardi, con Milan e Juventus alla finestra del PSG. I rossoneri soffrono di potenza offensiva in questa stagione, soprattutto per quel che riguarda il reparto d’attacco, e i parigini vorrebbero più spinta sulle fasce, un po’ come quella offerta contro di loro da Zinchenko.

Ecco che allora, la squadra di Pochettino potrebbe tentare lo scambio per arrivare a Theo Hernandez, proprio lasciando partire l’attaccante argentino. Passando alla Juventus, innanzitutto bisogna vedere il destino dell’attuale CFO Fabio Paratici, così come quello di Dybala, poi si potrà pensare a potenziare l’attacco che oltre Ronaldo spesso latita.

Le ultime voci del mese di aprile sul calciomercato bianconero e il possibile arrivo di Icardi, ci dicono che Arthur potrebbe essere oggetto della rivoluzione nel reparto di centrocampo, così da essere scambiato per arrivare all’ex Inter.

Icardi, dunque, è sembrato un corpo estraneo nella semifinale contro il City, e il calciomercato impazza su di lui. Dall’Italia potrebbe arrivare la sua salvezza, ma è anche facile vedere un ridimensionamento di ingaggi e prospettive da parte dell’attaccante argentino.