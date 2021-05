Calciomercato, il Liverpool è su Umtiti: il Barcellona apre la porta

Umtiti potrebbe fare le valigie a fine stagione e andare via da Barcellona, la direzione sembra essere quella di Liverpool.

Il calciomercato non è ancora partito ufficialmente, ma con l’avvicinarsi della fine della stagione ecco che le voci si susseguono costantemente. Dalla Spagna e anche dall’Inghilterra, danno vicina la partenza di Samuel Umtiti dal Barcellona, in direzione Liverpool.

A quanto pare, il centrale francese che poco di buono ha mostrato con il suo attuale club, stia pensando di andarsene via, per ritrovare quella buona condizione che si vede molto di più in nazionale. Inoltre, il suo contratto scade nel 2023, e sembra che il club non voglia rinnovarglielo.

Al Liverpool, Umtiti potrebbe ritrovare la continuità che troppe volte è mancata al Barcellona, e che l’hanno fatto vestire di blaugrana nel luglio 2016, per 25 milioni di euro versati al Lione.

Liverpool, la difesa è a pezzi

Con l’inserimento di Umtiti, la difesa del Liverpool potrebbe giovare di un ottimo difensore, visto che quest’anno ha avuto parecchi problemi. A inizio stagione, infatti, subito si è fatto male il perno del reparto arretrato, ovvero Virgil van Dijk, che ha saltato tutte le partite e rientrerà per la prossima annata.

A novembre, poi, anche Joe Gomez si è dovuto fermare, e per lui il campo sarà calcabile solo nel prossimo ritiro pre-stagionale di luglio. Ancora, pure Matip si è fermato a gennaio, proprio lui che tramite gli infortuni di Van Dijk e Gomez aveva trovato più spazio.

L’arrivo possibile di Umtiti, difatti, potrebbe aiutare Klopp e il Liverpool a riprendere la solidità difensiva che quest’anno è mancata. Tuttavia, i Reds devono stare attenti allo United per il centrale francese, e anche allo Zenit di San Pietroburgo.

Umtiti, dunque, è vicino a finire la sua avventura non perfetta al Barcellona. Il Liverpool è alla finestra, così come altre squadre. Chiaramente, prima il difensore cercherà di conquistare la Liga con i blaugrana, e poi probabilmente dopo l’Europeo, deciderà il suo futuro.