Napoli, Dionisi tra i papabili per la panchina: ADL vuole un Sarri bis

Il finale di stagione del Napoli è caldissimo, sia per quel che riguarda il campo sia fuori. Infatti, la squadra è impegnata nella corsa Champions League, che al momento la vede quinta e fuori dai giochi, mentre c’è la questione allenatore con Dionisi tra i papabili per sostituire Gattuso.

Da tempo, ormai, Aurelio De Laurentiis ha espresso tramite interessamenti vari, che l’attuale allenatore dell’Empoli, già promosso in Serie A con due partite ancora da disputare, potrebbe diventare il nuovo tecnico azzurro.

Del resto, il possibile arrivo di Dionisi al Napoli, potrebbe ricalcare una storia già vista nel capoluogo campano. Infatti, proprio dall’Empoli arrivò Sarri, che sulla panchina azzurra ha fatto cose straordinarie, giocandosi lo scudetto per 2 volte in 3 anni. Tuttavia, al momento il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, ha già chiosato sull’interessamento e ha detto che vuole proseguire con il suo attuale tecnico.

Edo De Laurentiis, gli sfoghi sui social

A far parlare in queste ore, non è solo il possibile arrivo di Dionisi sulla panchina del Napoli, ma anche gli sfoghi via social da parte di Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio e vicepresidente del club.

Direttamente dal profilo instagram, Edo ha espresso tutta la sua rabbia contro l’attuale Fair Play Finanziario, dicendo che ci sono squadre molto più indebitate del Napoli che retrocesse in Serie C per via del fallimento con meno debiti.

Ancora, De Laurentiis Jr. ha rincarato la dose sugli arbitri, dopo la sfuriata post Napoli-Cagliari, nella quale si era sfogato contro Mazzoleni, reo di aver troppe volte negli anni penalizzato la squadra azzurra. Nei commenti al post, infatti, Edo cita anche altre partite in cui ci sono state delle nefandezze arbitrali a discapito dei suoi.

Chiaramente, ci teniamo a precisare che al momento non è certa la veridicità di questo account, che potrebbe essere un fake. Tuttavia, tutte le altre volte in cui c’erano state dichiarazioni da parte di profili falsi, il Napoli aveva sempre smentito tutto si propri canali social ufficiali, in modo tempestivo, ma stavolta ancora non lo ha fatto.

