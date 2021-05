Liverpool, Salah impaziente: spunta l’alternativa ai Reds

Il Liverpool rischierebbe di restare senza competizioni europee di rilievo e potrebbe esserci una rivoluzione nella rosa: Momo Salah accostato al PSG, e intanto le sue dichiarazioni preoccupano i tifosi.

Il Liverpool attualmente resterebbe senza Champions League e difficilmente riuscirà a sovvertire il proprio destino da qui alla fine del campionato, visto che mancano 5 partite da disputare. Sarebbe un piccolo disastro per la società, che possiede una delle formazioni più forti della Premier League e si ritroverebbe ridimensionata in Europa League o addirittura in Conference League. Ovviamente, questo comporterà qualche cambiamento alla rosa, visto che i giocatori più forti potrebbero prendere la palla al balzo e lasciare i Reds per continuare ad essere protagonisti in Champions League.

Potrebbe essere il caso di Momo Salah, il quale sarebbe accostato a grandi squadre ambiziose, tra cui il PSG. Il calciatore egiziano di recente ha rilasciato un commento che preoccupa i tifosi. La sua permanenza in terra inglese potrebbe non essere così sicura.

PSG su Salah: il sogno di Pochettino

Secondo quanto riportato dal Parisien, nel caso in cui Kylian Mbappé dovesse trasferirsi all’estero, la società avrebbe già un nome per sostituirlo. Infatti, il prototipo indicato da Mauricio Pochettino sarebbe l’esterno offensivo del Liverpool. Il PSG punta Mohamed Salah, ma solo in caso di folli cessioni, altrimenti tutto resterebbe così com’è al Parco dei Principi.

Intanto, l’attaccante egiziano di recente ha dichiarato che il tavolo della trattativa per il rinnovo del contratto non è aperto. Non ci sono discussioni al momento per prolungare la permanenza e “nessuno me ne parla“, avrebbe detto a Sky Sports. L’ex Roma ha lanciato un segnale al Liverpool: qualcuno busserà alla sua porta con un nuovo contratto? Quel qualcuno potrebbe essere Leonardo, il ds del Paris Saint-Germain.