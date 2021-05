Calciomercato, Milinkovic-Savic cercato da una big: l’interesse è forte

Milinkovic-Savic è al centro del mercato nelle ultime ore, visto il grande e rinnovato interessamento da parte di una big.

La Lazio si prepara al finale di stagione per andare in Champions League, ma il mercato continua a offrire trame importanti. Le ultime dalla Spagna, dicono che il Real Madrid sembra in procinto di presentare un’offerta monstre da 80 milioni per Milinkovic-Savic, stella del centrocampo biancoceleste.

Con molta probabilità, Florentino Perez avrà visto il dominio di Kanté del Chelsea nella sfida contro il suo Real di Champions League, e quindi vorrà prendere il serbo perché anche lui riesce facilmente a svettare, anche letteralmente, in mezzo al campo.

Il mercato di Milinkovic-Savic si è appena scaldato, con la stella della Lazio pronta a prendere in considerazioni ogni offerta da parte delle big. Del resto, da anni il suo desiderio è quello di andare via per consacrarsi definitivamente in un grande club e soprattutto vincere trofei.

Milinkovic-Savic, al momento non parte

Al momento, però, il mercato che si muove attorno a Milinkovic-Savic sembra essere solo di contorno, visto che un’offerta vera e propria non è stata ancora recapitata a Lotito e Tare. Inoltre, per il presidente laziale, il valore di 80 milioni sarebbe troppo basso, per lui la base da cui partire è 100 milioni di euro.

Questo non fa che rinforzare la permanenza del serbo a Roma sponda Lazio, visto che si sa che Lotito è un uomo difficile con cui trattare al ribasso, e probabilmente nemmeno eventuali bonus futuri potrebbero smuoverlo più di tanto dalla base succitata.

Milinkovic-Savic, inoltre, è cercato anche da altre società. Il Real Madrid si può dire che ha un interesse storico nei suoi confronti, mentre nelle ultime ore anche Marotta dell’Inter è sulle sue tracce, anche se il club appena diventato campione d’Italia, versa in una grave crisi finanziaria.

Il futuro di Milinkovic-Savic, dunque, non è ancora scritto col mercato che si scalda attorno a lui. Il serbo è un vecchio pallino di Perez, e certamente al centrocampo madridista, dopo la sofferenza contro il Chelsea nella doppia sfida proprio in mezzo al campo, serve almeno un nuovo super giocatore che possa dare quantità e qualità, e la stella del centrocampo laziale fa al caso dei blancos.