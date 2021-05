Calciomercato, Aguero cercato dal Chelsea: i club italiani alla finestra

Aguero contattato dal Barcellona è attenzionato anche dal Chelsea. Non è una buona notizia per i club italiani su di lui.

Il cartellino di Sergio Aguero è sempre più nel mirino dei grandi club europei. Dopo il Barcellona, ecco che anche il Chelsea è piombato sull’argentino del City, ma che lascerà a parametro zero a fine stagione.

El Kun ha attirato l’attenzione su di se dei Blues, subito dopo il primo contatto del suo entourage con il club blaugrana. Certamente, però, il club di Londra dovrà aspettare per fare una vera e propria offerta di ingaggio all’argentino, perché prima c’è da disputare la finale di Champions League proprio contro il City.

Aguero e il Chelsea, difatti, si incontreranno prima in campo, e poi anche fuori dal rettangolo verde. Il Barcellona è in vantaggio, anche vista la presenza dell’amico Messi, ma mai dire mai, con l’inserimento dei Blues e non solo.

Aguero, la Juve forse è tagliata fuori

Il possibile passaggio di Aguero dal City al Chelsea, o al Barcellona, non fa che allontanare e tagliare fuori i club italiani, su tutti la Juventus. Già quando era di proprietà dell’Atletico Madrid, 10 anni fa, i bianconeri lo volevano, ma El Kun scelse Manchester.

L’argentino sarebbe certamente un ottimo acquisto per l’attacco juventino, che potrebbe dare a Cristiano Ronaldo, qualora rimanesse, un ottimo compagno di reparto, andando a sostituire il partente Dybala.

Tra l’altro anche l‘Inter è su Aguero, con Conte che lo avrebbe chiesto per dare anche esperienza e sopperire alle giornate storte della Lu-La, ma anche i nerazzurri devono fare fronte alla situazione economica della pandemia, e l’ingaggio al ribasso non andrebbe a soddisfare l’argentino.

Aguero, dunque, è molto richiesto dalle big d’Europa, soprattutto Barcellona e Chelsea. Chiaramente la Juventus e l’Inter rimarranno alla finestra, in particolare i bianconeri, ma per tutti potrebbe essere impossibile fermare il richiamo di Messi per El Kun.