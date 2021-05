Roma, indizio di mercato per il nuovo portiere: trattativa calda

La Roma lavora per sostituire Pau Lopez ed avrebbe messo nel mirino un esperto numero uno: arriva l’indizio che conferma la trattativa.

La Roma non vuole e non può perdere tempo, ed è già a lavoro per trasformare la squadra del futuro. La scelta del club è di intervenire rapidamente sugli obiettivi chiesti da Mourinho. Serve ad allontanare la concorrenza, ad evitare aste e ad andare in ritiro con la nuova squadra al completo. Lo vorrebbe il nuovo allenatore ma anche Tiago Pinto, che potrebbe cambiare volto ai giallorossi.

Il primo obiettivo è sostituire Pau Lopez e dare alla squadra un portiere affidabile. Alla Roma manca da tempo un estremo difensore in grado di dare certezze alla difesa, e la stagione che volge al termine ha in più occasioni mostrato i limiti dei portieri in rosa. Ecco quindi che oltre a Musso e Silvestri, la Roma avrebbe messo nel mirino de Gea. Piace e tanto a Mourinho, ma prima di tentare l’assalto allo spagnolo, bisogna attendere le mosse del Manchester United. La novità è che gli inglesi vorrebbero puntare su un elemento fra i migliori al mondo, e a quel punto potrebbero ascoltare le offerte per il numero uno ex Atletico.

Roma, De Gea primo obiettivo: serve l’ok del Manchester che ha puntato uno dei migliori al mondo

Tutto è quindi condizionato dalle scelte del Manchester United. In caso di una svolta fra i pali, de Gea sarebbe chiaramente sul mercato, e la Roma potrebbe fiondarsi sul numero uno che avrebbe un prezzo accessibile. Serve però l’ok a trattare da parte di Solskjaer, che intanto tenta il colpaccio. Ai Red Devils piace infatti Jan Oblak, che è considerato il più forte al mondo e che è uno dei 4 capitani di Simeone. Un simbolo per l’Atletico Madrid, che chiederebbe almeno 90 milioni di euro.

As conferma che potrebbero esserci contatti, e alimenta le speranze dei Red Devils. Qualche tempo fa il portiere sloveno dichiarò di non pensare al mercato e di non essere certo di un futuro che può riservare sorprese. Il tabloid spagnolo afferma infatti che lo United potrebbero avanzare una proposta molto alta, e sarebbe in pole rispetto a Chelsea, Psg e Liverpool.

Qualora dovesse concretizzarsi l’affare, la Roma potrebbe avere via libera per puntare de Gea, e potrebbe incassare una risposta affermativa da un portiere che alzerebbe il tasso tecnico della squadra per una cifra non elevatissima. Circa 20 milioni.