Roma, Mourinho ha scelto il primo rinforzo: occhi in casa Barcellona

La scelta di Mourinho impone alla Roma un mercato di alto profilo, con innesti giusti e nomi altisonanti: il primo della lista arriverebbe dal Barcellona.

La cover del telefono giallorossa, i messaggi ai tifosi e le richieste al club. José Mourinho ha già in mano il futuro della Roma, ed ha scelto quali saranno le pedine che formeranno l’ossatura della squadra nella prossima stagione. Una “Special Roma” per un tecnico che, come sempre ha fatto, fisserà gli obiettivi sul mercato. L’ex Tottenham sa bene che una nuova avventura fra alti e bassi potrebbe condizionare la sua carriera, e vuole uomini fidati e scelte coraggiose.

Ecco quindi che la prima richiesta per Tiago Pinto porta ad un nome altisonante, che potrebbe davvero alzare il tasso qualitativo della squadra. Un calciatore del Barcellona, che sarebbe pronto a lasciare il club ed avrebbe tanti buoni motivi per raggiungere il tecnico del triplete con l’Inter. Le conferme arrivano proprio da un tabloid portoghese. E parlano di un possibile contatto fra i club per capire i margini della trattativa e provare a fare in fretta.

Roma, a Mourinho piace Trincao : i motivi di un affare possibile

Mourinho avrebbe chiesto alla Roma Trincao. L’esterno del Barcellona vive un momento delicato in Catalogna, e riflette sul futuro. Fu prelevato dai Blaugrana in una trattativa lampo per bruciare la concorrenza e convincere il Braga, ma la sua esperienza potrebbe essere terminata. Con Koeman ha trovato poco spazio, e non è riuscito a mettere in mostra i numeri che lo fecero diventare un pezzo pregiato del mercato nella passata stagione.

Futmais, tabloid portoghese, afferma che Trincao potrebbe accettare di raggiungere Mourinho alla Roma, e avrebbe buoni motivi. Il calciatore parlerebbe in campo e fuori la stessa lingua del connazionale in panchina, e Tiago Pinto potrebbe dare una impronta portoghese alla squadra, per rendere il nuovo progetto subito vincente.

Il valore di Trincao è di circa 30 milioni, che la Roma e Mourinho contano di abbassare per portare in giallorosso l’esterno offensivo. Resta da capire se il calciatore abbia intenzione o meno di lasciare la Spagna dopo una sola stagione, ma dal Portogallo affermano che la sua esperienza con Koeman potrebbe essere terminata, e che lo “Special one” potrebbe essere l’uomo giusto per riportare il talentuoso calciatore ai fasti del Braga.