Cristina Buccino baciata dal sole: il top è esplosivo e incanta i fan – Foto

Cristina Buccino regala un paio di scatti mozzafiato al mare: il top dell’influencer calabrese fa impazzire i suoi follower.

La top model calabrese si gode le prime giornate di mare sulla spiaggia. Cristina Buccino ha condiviso sui social le foto che ritraggono alcuni attimi delle suo tempo libero, tra cui il pranzo a pochi passi dal bagnasciuga. Il mare non era certamente accogliente, leggermente mosso e forse anche un po’ freddo per fare un bagno. Ciò non toglie che l’ex velina si è goduta i raggi del sole e la brezza marina, che hanno accarezzato delicatamente il suo volto.

L’indossatrice di Castrovillari da mesi non va in tv, ma non ha perso notorietà grazie alla popolarità mantenuta sui social. Ex partecipante dell’Isola dei famosi, nonché ex professoressa dell’Eredità, Cristina ha fatto una scelta ben precisa: investire più tempo sulle piattaforme come Instagram, diventando di fatto un’influencer. E oggi ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta.

Cristina Buccino incantevole al mare: il top è esplosivo – Foto

La 36enne calabrese ha condiviso sul suo account social una serie di scatti davvero mozzafiato. Oltre al bellissimo panorama naturale e paesaggistico, tra mare e cielo che sembrano fondersi, il vero spettacolo della natura è proprio lei. Cristina Buccino scatta due selfie che mette in risalto le sue curve esplosive, ricoperte da un top bianco molto aderente. Il cappello rosso, il vento fra i capelli e i raggi solari che le colpiscono il volto rendono tutto molto poetico e sensazionale.

I suoi seguaci sono rimasti senza fiato e apprezzano il suo outift, nonché la scelta di pranzare con vista mare. Infatti, tra gli scatti pubblicati da Cristina c’è anche uno squarcio di una tavola apparecchiata, con piatti e bicchieri semivuoti.