In Napoli supera agevolmente lo Spezia e De Laurentiis dice la sua con un commento social: i tifosi hanno una richiesta per il presidente.

Poker allo Spezia e terzo posto per il Napoli, in stato di grazia. Da quando Gattuso ha recuperato i tanti calciatori infortunati, i partenopei hanno iniziato a macinare calcio e vittorie, rimettendo in piedi una stagione che sembrava compromessa. Le sconfitte maturate nei mesi scorsi portarono il numero uno del club e l’allenatore ad una rottura che sembra insanabile, ma la situazione in campo è drasticamente mutata.

Anche oggi contro i liguri la squadra ha mostrato progressi, e ha trovato una identità che potrebbe portarla a giocare la prossima Champions League. Lo sperano i tifosi, che hanno definitivamente accantonato le critiche a Gattuso ed Osimhen, autore oggi di una doppietta pesante nel poker completato da Zielinski e Lozano. Il Napoli sembra aver trovato la strada giusta nel momento più caldo del campionato, e, cosa che più conta, sembra esprimere il gioco che da tempo chiede Gattuso. De Laurentiis ha detto la sua in un post social, e i tifosi hanno risposto con una richiesta speciale per il numero uno del club.

Napoli, De Laurentiis incassa la richiesta dei tifosi: riguarda Gattuso

“Bravo Gattuso, brava la squadra e i goleador Osimhen, Lozano e Zielinski”. De Laurentiis come spesso accade ha sottolineato il successo del Napoli con lo Spezia, in un messaggio che mostra la gioia per una qualificazione in Champions che diventa sempre più probabile. I partenopei hanno scavalcato il terzetto Atalanta, Milan e Juve, con le ultime due che si affronteranno domani. Il Napoli è lanciato, e De Laurentiis sa bene che è anche merito di Gattuso. Il tecnico è praticamente già sicuro di lasciare nella prossima stagione, ma i tifosi sono divisi.

Ricomponiamo il rapporto con #Gattuso Indipendentemente da ogni cosa merita una riconferma piena. — Lello Chiarello 5🌟 (@LelloChiarello) May 8, 2021

Ecco quindi che i sostenitori partenopei chiedono al presidente di ripensarci. La crescita della squadra sembra netta, e si vede finalmente la mano dell’allenatore. De Laurentiis ha incassato una serie di risposte al tweet, e in tanti gli chiedono di fare un passo indietro. “O un big, o Gattuso, perché al momento sono in pochi a poter fare meglio di lui”, e uno dei messaggio per De Laurentiis. Come dargli torto dopo la rimonta?

Presidente siamo ancora convinti di non proseguire con #Gattuso.

L' allenatore già c'è è inutile trovarne un altro.

Dagli sbagli si può solo rimediare. — Michele Pugliese (@BorbonicaNapoli) May 8, 2021

Al momento la rosa degli allenatori fra cui scegliere sembra ristretta a Spalletti, Juric e Italiano. Gattuso però negli ultimi mesi ha scelto di parlare poco concentrandosi sul campo, e i numeri gli danno ragione. Alla sedicesima giornata i partenopei erano sesti in graduatoria. Oggi al secondo posto. Un dato che non può passare inosservato.