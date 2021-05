Calciomercato, Renato Sanches nel mirino della Roma: Lille irremovibile

Mourinho ha fatto richieste precise ai Friedkin per la sua Roma, e Renato Sanches pare essere una di queste.

L’arrivo di Mourinho ha creato altissime aspettative per la prossima stagione della Roma. Servono calciatori molto forti per mantenerle, e tra i diversi nomi chiesti dall’allenatore ai Friedkin, pare esserci anche Renato Sanches.

Il centrocampista portoghese, gioca oggi al Lille in Ligue 1, ed è uno degli artefici del primo posto in classifica della sua squadra. Non è sempre stato titolare, però ha dato una grossa mano in mezzo al campo ai suoi compagni, trasmettendo grande quantità.

Mourinho sa che alla Roma serve qualcuno del genere nella sua rosa, e Renato Sanches cadrebbe a pennello. Questi, inoltre, è un vecchio pallino del prossimo tecnico giallorosso, in quanto lo voleva già quando allenava il Manchester United.

Leggi anche >>> Calciomercato Juve, affare per l’attacco con un club inglese: i dettagli

Leggi anche >>> Kessie, l’anima del Milan: ma perché il soprannome “Presidente”?

Renato Sanches, da talento a giocatore da rilanciare

Il desiderio di Mourinho di prendere Renato Sanches per la Roma, va anche nel sesno del rilancio del giocatore e della sua carriera. Per carità, non si è arenata, tuttavia era partita con tutte le celebrazioni del suo immenso talento, poi perso per strada.

Il centrocampista, infatti, dopo aver fatto tutta la trafila nel Benfica, dalle giovanili alla prima squadra, dopo un’ottima stagione passa nel 2016 al Bayern Monaco, che batte la concorrenza di altri big club europei.

In Baviera, però, se nel 2016/2017 convince giocando molte partite, nell’annata successiva non vede quasi mai il campo, e il club tedesco decide di mandarlo in prestito. Ad accoglierlo ci pensa lo Swansea City, con cui non ottiene grandi risultati. Ma nel 2018/2019 torna in Germania, e riprende a giocare.

In seguito, però, dopo una sola stagione passa al Lille nel 2019 per 20 milioni di euro. Ad oggi, invece, il suo valore di mercato si aggira sui 30 milioni, e per lasciarlo partire ecco che i francesi potrebbero richiederli tutti, oppure cercare degli scambi con la società giallorossa.

Renato Sanches, dunque, è sul taccuino della Roma e di Mourinho per la prossima stagione. Il centrocampista potrebbe rilanciarsi definitivamente in Italia e dare anche una grossa mano in termini di quantità in mezzo al campo, trasmettendo una solidità maggiore che ora manca ai giallorossi.