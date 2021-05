Manchester United: offerta folle per il rinnovo di Cavani, le cifre

Grande protagonista nella doppia semifinale di Europa League contro la Roma, Edinson Cavani pare aver convinto il Manchester United a puntare su di lui anche per la prossima stagione. Rinnovo in bilico per l’ex Psg: offerta folle dei Red Devils.

Arrivato a Manchester a costo zero la scorsa estate, Edinson Cavani sbarcò in Premier League tra lo scetticismo generale. Si univa allo United sicuramente un grande attaccante, ma la carta d’identità faceva storcere il naso a critica e tifosi. Il Matador invece, dopo il periodo iniziale di ambientamento, ha ritrovato i giusti giri del motore in questo 2021, e la Roma ne sa qualcosa. 4 gol tra andata e ritorno nella doppia semifinale di Europa League, reti che confermano come l’ex Napoli e Psg sia ancora un attaccante letale sotto porta, ma utile anche alla squadra in fase di non possesso.

Se fino a qualche settimana fa sembrava che il matrimonio tra United e Cavani dovesse terminare al termine della stagione (e del contratto annuale che aveva firmato), ora gli inglesi sembrano intenzionati a voler rinnovare l’accordo con il giocatore. Ancora un altro anno ad Old Trafford per il Matador? Questa sarebbe l’intenzione del Manchester, che pur di convincere l’attaccante avrebbe messo sul piatto un’offerta clamorosa, considerando anche che Cavani va per i 35 anni.

Stando a quanto riporta il The Sun i Glazer avrebbero offerto a Cavani 250 mila sterline a settimana pur di trattenere il Matador. Che, tradotto in euro, sarebbe poco più di un milione 100 mila al mese. Un aumento complessivo di 2,5 milioni di pounds rispetto al contratto annuale.

Rinnovo Cavani, lo United valuta anche Kane

Ovviamente tentato dall’offerta, se dovesse essere confermata, dello United Edinson Cavani. Il giocatore potrebbe firmare per un’ulteriore anno, per poi chiudere nel 2022 la sua avventura europea e tornare in Sud America a terminare la sua gloriosa carriera.

Tuttavia i Red Revils valutano anche il profilo di Harry Kane. Specialmente se Cavani non dovesse accettare il Manchester si fionderebbe sull’attaccante del Tottenham, dato in uscita dopo la disastrosa stagione attuale. Per il numero 9 della nazionale inglese però gli Spurs vogliono almeno 90 milioni. Aggiornamenti importanti sono attesi nelle prossime settimane.