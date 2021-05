Kaio Jorge Napoli, svolta clamorosa nella trattativa: l’annuncio

Kaio Jorge Napoli, arriva l’annuncio che può dare il via alla trattativa: De Laurentiis pronto ad intervenire.

Lo chiamano il nuovo Neymar per la somiglianza fisica, l’abilità con il pallone e perché anche lui arriva dal Santos. É Kaio Jorge, calciatore che piace molto al Napoli e ad altri top club in giro per l’Europa. Giuntoli in più occasioni ha sondato il terreno per un calciatore pronto a lasciare il Brasile. La situazione è chiara e anche favorevole per gli acquirenti. A 19 anni, il talento di Olinda ha già messo in mostra numeri interessanti ed incisività in zona porta. Il suo contatto scade a dicembre del 2021, e la possibilità di abbassare il prezzo ha convinto i club interessati ad intavolare un discorso con il calciatore prima che con il Santos.

La risposta dello staff è stata chiara. Kaio Jorge non intende fare uno sgarbo al Santos e lasciare il club a parametro zero. Ecco quindi che le strade sono due. Intervenire già nel mercato estivo cercando un accordo con il club brasiliano, o rischiare di attendere un rinnovo che potrebbe alzare il prezzo del cartellino e anche l’ingaggio. Ad offrire una terza strada ai club interessati, ci ha pensato il presidente dei Peixe, che ha fatto chiarezza sulla posizione del calciatore. Kaio Jorge, potrebbe essere più vicino al Napoli.

Kaio Jorge Napoli, apertura importante: i dettagli

La dichiarazione di Andres Rueda, presidente del Santos, è un segnale netto di apertura. “La famiglia del calciatore e Kaio Jorge, sono giunti alla conclusione che è il momento di alzare l’asticella – ha dichiarato il numero uno del Santos – ed è evidente che l’Europa sia il posto migliore per farlo. Non ostacoleremo tale volontà, perché abbiamo scelto la strada da intraprendere e lo faremo insieme”.

Kaio Jorge piace da tempo al Napoli, ed è stato sondato da Juve e Atletico Madrid. Ci sarebbe anche la Lazio, che ha smentito in passato le notizie su un affare già chiuso ma di sicuro di riflette. Rueda è stato chiaro. “Conosciamo il valore del calciatore, e la sua ambizione è lecita – ha dichiarato ad una radio brasiliana – ma c’è già una idea condivisa. I club che sono interessati a lui dovranno far pervenire una offerta entro giugno. In alternativa noi proveremo a cercare il rinnovo con il calciatore”.

Una apertura che lascia trasparire una certa fretta nell’avviare trattative per il talentuoso attaccante. Il rischio di perderlo a zero sembra scongiurato, ma il Santos sa bene che il calciatore è destinato a lasciare il Brasile e prova a monetizzare. Per Giuntoli è il momento giusto per farsi avanti.