Sergio Ramos, niente Real, c’è la nuova squadra: annuncio

Sergio Ramos è lontano dal Real Madrid: c’è la nuova destinazione, e l’annuncio spiazza i tifosi.

Sarà il mercato degli svincolati quello che entrerà nel vivo fra qualche settimana. Troppo importanti i nomi dei calciatori pronti a liberarsi a zero. C’è l’imbarazzo della scelta, e oltre a Messi e Aguero, Wijnaldum, Draxler, Donnarumma e Depay, uno dei nomi più caldi è quello di Sergio Ramos. Il difensore e il Real Madrid sono distanti. Forse mai come in questi giorni. Meno di 48 ore fa i tifosi dei Blancos hanno sottolineato i like messi in sequenza dal calciatore ad alcuni colleghi che militano in un’altra squadra.

Un indizio, nulla di più, che però ha scatenato polemiche e illazioni. Il difensore però sembra pronto a dare l’addio alla Spagna dopo una carriera intera divisa fra il Siviglia e il Real Madrid. Una scelta netta, che trova conferme dopo l’annuncio che svela qualcosa in più sul futuro. I tifosi delle Merengues ora tremano davvero, perché l’addio della bandiera in casa Real preannuncia una rivoluzione.

Sergio Ramos, il Real Madrid trema: addio ad un passo

I like di Sergio Ramos ai calciatori del Psg sono solo un indizio. Che però negli ultimi anni è stato più volte decisivo nel raccontare i movimenti di mercato. Fra le indiscrezioni e i rumors, arrivano però le parole di Mauricio Pochettino. Il tecnico vorrà dare l’assalto alla Champions con il suo Psg, e questa stagione gli ha dato messaggi netti. I francesi hanno calciatori in grado di vincere il trofeo, ma anche molti elementi apparsi inesperti ed inadeguati nelle partite che contano.

Ecco che l’allenatore vorrebbe pedine esperte e pronte a giocare quei match in cui la freddezza conta più della corsa, e l’esperienza vale più di tutto. “Non posso parlare – ha affermato Pochettino in riferimento a Sergio Ramos – perché se lo faccio scateno la fine del mondo. Di sicuro però cerchiamo calciatori pronti, ed è normale che il Psg sia sempre a caccia dei migliori per alzare il livello della squadra”. I like, e ora anche lo spunto dell’allenatore. Due indizi, che potrebbero avvicinare il passaggio di Sergio Ramos ai francesi. Al termine della Liga potrebbe arrivare quindi l’annuncio, che aprirebbe al calciatore una nuova esperienza e chiuderebbe una storia Galactica.