Calciomercato, il Sassuolo rischia di perdere un talento: l’interesse è forte

L’ottima stagione da parte del Sassuolo, che potrebbe tornare in Europa tramite qualificazione alla Conference League, ha fatto scaldare il calciomercato attorno a diversi giocatori neroverdi.

Su tutti, ecco che ritorna di moda Jeremie Boga, l’attaccante esterno che tanto bene ha fatto l’anno scorso. In questa stagione, invece, il rendimento è calato, soprattutto per quanto riguarda i gol, che furono 11 nel 2019/2020 più 4 assist. Invece attualmente l’ivoriano ha siglato 3 reti con 2 passaggi chiave.

Il calciomercato cerca Boga, inoltre, anche perché il giocatore del Sassuolo ha un contratto in scadenza nel 2022. Questo non fa altro che alimentare le voci di un suo possibile trasferimento, con squadre italiane e francesi su di lui.

Marsiglia e Lione su Boga, ma non solo

Il calciomercato del Sassuolo potrebbe quindi vedere la partenza di Boga, che già un anno fa era molto cercato. Ad attenzionarlo, fu soprattutto il Napoli, con Lazio e Milan alla finestra, ma il prezzo da 40 milioni, più l’acquisto esoso di Osimhen hanno bloccato ogni suo passaggio in azzurro.

Ad oggi, invece, sono molto forti sull’ivoriano due squadre francesi, ovvero Lione e Marsiglia. Quest’ultima, in particolare, potrebbe essere la destinazione preferita, in quanto il calciatore è nato proprio lì. Per portarlo via Reggio-Emilia, potrebbero servire tra i 20 e i 30 milioni di euro.

In Italia, invece, potrebbe tornare su di nuovo il Napoli, ma occhio all’Atalanta, che potrebbe per una volta sgarrare nel borsino, e acquistare Boga spendendo più di quanto fatto con altri in precedenza.

Infine, però, ecco che spunta anche la pista De Zerbi. L’attuale tecnico del Sassuolo potrebbe partire e andare in Ucraina allo Shakhtar Donetsk, oppure rimanere in Italia. In entrambi i casi potrebbe portarsi dietro Boga.

Il calciomercato del Sassuolo, dunque, si scalda con diversi nomi sul taccuino delle grandi squadra italiane ed europee. Boga, in particolare, è attenzionato in Francia quanto in Italia, e il prezzo più abbordabile potrebbe far scatenare un’asta per lui.