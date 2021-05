Cessione Lautaro, l’Inter fa il prezzo per il Toro: cifra enorme

Ieri sera nel match contro la Roma è stato forse il protagonista negativo della gara. Lautaro Martinez non aveva digerito bene la sostituzione dopo essere subentrato a Sanchez, con Conte che lo ha tolto per scarso impegno. Oggi la ‘pace’, ma l’Inter valuta la cessione. A una sola condizione.

Nonostante la pace sancita con Antonio Conte (e testimoniata sui social) il futuro di Lautaro Martinez all’Inter è sempre più incerto L’agente del giocatore, Alejandro Camano, non ha chiuso le porte a un’eventuale cessione, spiegando come tutto dipenderà dal progetto sportivo e dalle disponibilità economiche del club nerazzurro. Il Toro è atteso alla firma del rinnovo, un accordo che slitta ormai da un anno e che sta diventando una vera telenovela nell’ambiente interista. L’ottimismo di alcune settimane fa sembra essersi parzialmente dissolto, con le nubi che si sono addensate sul futuro dell’attaccante dell’Inter.

-Cosa ne sarà di Lautaro Martinez? L’Inter avrà la volontà, e la forza economica, di trattenere il suo numero 10? Si giungerà a un accordo per il rinnovo finale? Domande che troveranno una risposta solamente a fine stagione, ma intanto prende quota l’ipotesi cessione. A una sola condizione però, che all’Inter arrivi un’offerta di almeno 80 milioni di euro. Questa la valutazione che Marotta fa dell’attaccante argentino.

Conte non le manda a dire a Lautaro. Li vuole tutti sul pezzo, niente ciabatte per nessuno fino alla fine #InterRoma pic.twitter.com/DRtMTOva0f — Daniele Mari (@marifcinter) May 12, 2021

Inter, 80 milioni per la cessione di Lautaro

La pista Barcellona per Lautaro sembra essersi raffreddata, tanto che i blaugrana sembrano in procinto di chiudere per il Kun Aguero (che arriverebbe a costo zero, svincolato dal Manchester City). Potrebbe però farsi sotto il Real Madrid tra qualche settimana, specialmente se i blancos non dovessero riuscire ad arrivare a Haaland o Mbappè, i due principali obiettivi di mercato di Perez. Occhio però anche all’ipotesi Manchester City, che potrebbe sostituire il Kun con il giocatore che, per caratteristiche tecniche e fisiche, più gli si avvicina.

Qualora dovesse arrivare un’offerta da 80 milioni l’Inter insomma potrebbe decidere di lasciar partire il Toro, ‘sacrificandolo’ anche sull’altare del bilancio. Aggiornamenti importanti sono comunque attesi nelle prossime settimane.