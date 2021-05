Chiara Nasti pronta per l’allenamento: le pose da urlo – Foto

Chiara Nasti pronta per l’allenamento quotidiano: il top esplosivo e le pose della modella catturano l’attenzione e i like dei fan.

Il calcio ormai fa parte del suo passato. Dopo la grande love story con Nicolò Zaniolo – durata appena qualche mese – la showgirl campana ed il calciatore hanno intrapreso strade diverse. L’uno punta al ritorno in campo, in vista della prossima stagione con il nuovo allenatore; Chiara Nasti invece, prosegue la sua carriera da modella.

La bella indossatrice napoletana è anche un’imprenditrice, avendo creato dei propri brand. Sempre a lavoro, sempre sul set, pronta a mostrare le sue doti fisiche, frutto di allenamenti intensi. Ed è proprio un post di questo genere che ha condiviso sui social quest’oggi. I fan sono rimasti senza parole.

Chiara Nasti affascinante in allenamento – Foto

La top model campana ha condiviso una serie di scatti in tuta ginnica, con pantalone e tuta aderenti, che esaltano le sue forme. Chiara Nasti esplosiva come non mai, incanta con questa serie di selfie i suoi follower.

Dietro di lei si intravede un tappetino per l’allenamento. Insomma, la volontà c’è, l’outfit è quello giusto e l’attrezzatura non manca: tutto pronto per il workout.

Il post di Chiara raggiunge grandi numeri sin da subito ed è facile immaginare il perché. La bellezza della modella napoletana non ha uguali e le sue pose hanno letteralmente catturato i seguaci, pronti a mostrare il proprio amore tra i commenti.