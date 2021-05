Cristiano Ronaldo ha deciso il suo futuro: l’annuncio social – FOTO

Cristiano Ronaldo ha scelto il suo futuro: l’annuncio social fa discutere i tifosi della Juventus.

Quota 100 gol e altre pagine ancora da scrivere. Cristiano Ronaldo ha dimostrato ancora una volte di essere un calciatore decisivo. Lo ha fatto contro il Sassuolo, raggiungendo un traguardo record e sigillando una vittoria che era fondamentale per le speranze bianconere. Nell’anno in cui tutto sembra andare per il verso sbagliato, Cr7 sta chiudendo con il titolo di capocannoniere, e non ha alcuna voglia di fermarsi.

Lo ha ribadito lui stesso con un annuncio social, e il futuro di Cristiano Ronaldo sembra ormai molto più chiaro. C’è il Manchester United, ma anche il Psg. Resterebbe in piedi un clamoroso ritorno in Portogallo, ma lui sembra aver deciso quale sarà la squadra in cui disputerà la prossima stagione. E il suo annuncio ha già scatenato i commenti social dei bianconeri.

Leggi anche: Sassuolo-Juventus, Ronaldo da record: 100 gol in bianconero

Il futuro di Cristiano Ronaldo è più chiaro: arriva l’annuncio social

A rispondere alle illazioni e alle tante domande sul suo futuro ci ha pensato Cristiano Ronaldo in prima persona. Niente di ufficiale, ma l’annuncio sembra chiaro, e un passo in direzione opposta sembrerebbe clamoroso. É così, perché l’attaccante di Madeira ha postato sui social una immagine con la sua tipica esultanza, accompagnata da un indizio neanche troppo velato.

“Don’t stop here”. Tradotto letteralmente “Non mi fermo qui”. Potrebbe essere la chiara indicazione della volontà di onorare il contratto con la Juve, che lega il calciatore e il club per un’altra stagione. I tifosi intanto hanno chiesto al calciatore di restare a Torino. Più di 25 mila commenti, tra i quali spiccano quelli di molti calciatori che hanno fatto i complimenti a Ronaldo per i 100 gol con la maglia bianconera. É finalmente scritta la parola fine alla vicenda? A giudicare dal post la risposta è affermativa, ma il mercato deve ancora iniziare.