Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena sono stati ospiti agli Stati Generali della Natalità. Presenti anche il premier Mario Draghi e Papa Francesco.

Ciro Immobile, da bomber a testimonial della famiglia. Il calciatore della Lazio ha partecipato il 14 maggio alla prima edizione degli Stati Generali della Natalità, all’Auditorium della Conciliazione, un appuntamento importante per riflettere sul tema delle nascite, problema molto grave per un paese come l’Italia alle prese con un ‘inverno demografico’.

Presenti all’evento, organizzato alla vigilia della giornata internazionale della famiglia (oltre che del derby di Roma), anche il premier Mario Draghi, Papa Francesco e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Davanti a un pubblico di altissimo livello, Immobile e la consorte hanno parlato dell’importanza della famiglia e dei figli nella loro vita, confessando alcuni segreti sulla loro vita privata.

Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena: quarto figlio in arrivo?

Poter partecipare a un evento del genere per parlare di famiglia è stato un grande onore per la coppia, come sottolineato dall’attaccante di Torre Annunziata. Immobile ha raccontato la sua storia. Cresciuto in una famiglia numerosissima, è contento di avere già tre figli, ma non ha chiuso le porte a un nuovo arrivo: “Abbiamo la benedizione del Santo Padre per il quarto figlio, ma dovete parlare con Jessica di questo“.

PER VEDERE LA STORIA DI CIRO IMMOBILE – CLICCA QUI

Leggi anche -> Lazio, Immobile e Milinkovic a caccia di record: i numeri impressionanti

L’attaccante ha sottolineato quanto sia importante la famiglia per lui, che ha voluto fortemente avere figli anche quando giocava ancora in Serie B e non sapeva cosa gli avrebbe riservato il futuro. Ma ora è più contento che mai, e in un certo senso è stato uno dei pochi a godersi davvero il lockdown, visto che in quel periodo buio ha potuto godersi i figli, cosa che, nella vita di tutti i giorni, gli è purtroppo spesso impossibile a causa dei troppi impegni.

Leggi anche -> Ciro Immobile e Jessica a “C’è Posta per te”: quante sorprese per Elena

Nel corso dell’appuntamento dedicato alla famiglia, anche Jessica ha preso parola, raccontando alcuni retroscena sull’inizio della loro storia. Pare addirittura che Ciro abbia provato a fare gol subito, affermando già al terzo appuntamento che lei sarebbe stata la madre dei suoi figli: “Ho pensato ‘questo mi vuole intortare’, mi sembrava un po’ esagerato. Invece poi è andata così“.

PER VEDERE LA STORIA DI JESSICA MELENA – CLICCA QUI

Bomber dentro e fuori dal campo, Immobile non si smentisce. Ma il suo più grande talento è l’essere un buon padre. Svela la moglie: “Lui è presente nonostante il suo lavoro, è molto più severo di me. Vuole il massimo, soprattutto nell’educazione. Come papà e marito è meraviglioso“.