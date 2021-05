Spezia e Torino si giocano la salvezza, che forse è già decisa da altre sfide. Il Benevento rischia la Serie B.

Spezia Torino è la sfida di chi lotta per non retrocedere ma che forse sa già che non succederà E’ la sfida di chi ha perso e pareggiato nelle ultime sfide quasi sicura di farla franca perchè tanto in B, ci andrà il Benevento. E’ la sfida che potrebbe condannare, su altri campi, proprio i sanniti al ritorno nella serie cadetta. I due allenatori si giocano tanto dopo aver sciupato preziosi match point, gettando al vento la possibilità di una tranquilla salvezza.

Il Benevento ospiterà il Crotone, già retrocesso. 31 i punti per i giallorossi campani, contro i 35 di Spezia e Torino, con i granata che ancora hanno da recuperare la gara rinviata contro Lazio. Biancocelesti in corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League e quindi avari di regali di fine campionato. Il Benevento potrebbe certo “prendere” lo Spezia in classifica e giocarsi la salvezza contro il Torino all’ultima di campionato, con i liguri a Roma sponda giallorossa.

Spezia Torino per la salvezza e la credibilità di certi confronti: il Benevento spera?

La smania dei calcoli è dinamica tutta italica. Non è importante giocare e vincere a volte, no. Per la salvezza si fanno calcoli, per la Champions League si fanno calcoli, cosi come per lo scudetto. Quando basterebbe giocare per vincere sempre. Lo sanno i tifosi del Torino, umiliati dai 7 gol contro il Milan e consapevoli del fatto che tanto “abbiamo Spezia e Benevento“, ma che discoro è? La salvezza dovrebbe conquistare il prima possibile, sempre.

Non va giù a molti questo atteggiamento, soprattutto quando la stagione volge al termine ed i calcoli la fanno da padrone. Basterebbe il massimo impegno, sempre e conquistare il prima possibile quelli sono gli obiettivi stagionali. Salvezza, Europa, scudetto, quello che è. Oggi Spezia e Torino si giocano la salvezza, calcoli alla mano, si giocano quasi nulla, considerati gli scenari possibili, considerato il Benevento costretto a vincere sempre e sperare.