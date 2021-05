Calciomercato Napoli, la difesa è un cantiere: un centrale per puntellarla

Il calciomercato del Napoli vedrà diverse situazioni calde per la difesa nella prossima estate, sia per gli arrivi che per le partenze.

Con una sola partita ancora da giocare, e la qualificazione Champions League ad una vittoria di distanza, il calciomercato del Napoli già vede diverse situazioni calde per la difesa. In particolare, gli azzurri guardano in Spagna, e se l’ultima volta da lì è arrivato Lobotka, che non sta facendo bene, ecco che adesso potrebbe giungere Pau Torres.

Questi è un centrale di difesa del Villareal, con un valore di mercato compreso tra i 30 e i 50 milioni di euro. Le sue buone prestazioni in questa stagione, tra cui spicca la cavalcata in Europa League con la finale conquistata, ne hanno fatto lievitare il prezzo. Inoltre, il giocatore gioca accanto a un ex Napoli, ovvero Raul Albiol, che sta facendo da chioccia al compagno di reparto.

Calciomercato Napoli, Pau Torres cercato in tutta Europa

Pau Torres è uno dei principali indiziati per sostituire Maksimovic che è in scadenza di contratto e andrà via a parametro zero. Il calciomercato del Napoli, tra l’altro, potrebbe vedere il centrale spagnolo come sostituto del ben più quotato Koulibaly, che potrebbe andare verso Barcellona o la Premier League.

Sul difensore del Villareal, tuttavia, ci sono anche altri club. In particolare, ci sono sia il Real Madrid che il Manchester United, i blancos potrebbero sostituire Sergio Ramos con lui, mentre agli inglesi serve più solidità difensiva per tornare a lottare per la Premier e anche in Champions League.

Inutile dire, che contro l’interesse di questi club, il Napoli può fare poco, e potrebbe essere costretto a deviare le mire del suo calciomercato, su calciatori più abbordabili. Tra di essi Martinez Quarta della Fiorentina, che ha espresso il suo apprezzamento per il club di ADL.

Il calciomercato del Napoli, dunque, è solo agli inizi ma le strategie sono chiare. Con un’ampia rosa di allenatori, e senza escludere l’incredibile permanenza di Gattuso, la difesa va rivista, e sia i centrali che i terzini sono nel mirino, tra arrivi e partenze.