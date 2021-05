La barzelletta d’Europa: Juventus Inter è la cartolina del calcio italiano

Juventus Inter è la cartolina più che mai veritiera e limpida del calcio italiano. Dove non arriva l’atleta arriva l’arbitro.

Ventiquattrore da Juventus Inter ed ancora non si fa che parlare del calcio di rigore inventato da Calvarese sul 2-2 della gara che per i bianconeri avrebbe potuto valere la Champions League. Avrebbe perchè al momento, dopo la vittoria del Napoli a Firenze i bianconeri continuano ad essere fuori dall’Europa che conta. Il video con i commentatori inglesi che commentano la gara e ridono al momento del calcio di rigore fischiato per fallo di Perisic su Cuadrado ha fatto ormai il giro del mondo. Questo è il calcio italiano. Clicca qui per guardare il video.

Non fossero bastati i commentatori inglesi c’è da segnalare l’ironica reazione dei media francesi a riguardo. Bein Sports ha sottolineato con estrema ironia l’atteggiamento dell’arbitro Calvarese nel corso della gara che ha di fatto caratterizzato l’ultima giornata di campionato, ancora in corso tra l’altro. Juventus Inter, è stata, senza alcun dubbio nel mondo la cartolina più impietosa e realista del calcio italiano, almeno di quello che ne è rimasto.

Leggi anche >>> Locatelli-Juventus, apertura Sassuolo: annuncio ufficiale

Leggi anche >>> Juventus-Inter, Lukaku segna e viene arrestato: esultanza virale- VIDEO

Juventus Inter cartolina del calcio italiano: è davvero questo ciò i tifosi si meritano?

Le ultime giornate di campionato sia in chiave salvezza che, come ieri, in chiave Champions League sono stati caratterizzati da evidenti e grossolani errori arbitrali. Napoli Cagliari, Benevento Cagliari e ieri Juventus Inter, cartolina del sistema calcistico italiano ormai barzelletta d’Europa. Sviste e contro sviste dell’arbitro Calvarese che ha condizionato in buona fede o meno, una gara decisiva per i bianconeri, prima della vittoria del Napoli a Firenze.

Cuadrado che fa, di fatto, fallo su Perisic e guadagna un calcio di rigore resterà probabilmente nella storia del calcio italiano e non solo. Cartolina indelebile di un sistema che funziona forse soltanto all’estero con gli arbitri chiamati ad arbitrare nelle competizioni europee anche con egregi risultati. In Italia, invece, le cose vanno diversamente. Nel nostro calcio niente funziona quando a scendere in campo ci sono certe squadre, ed allora tutta la qualità e l’eccellenza italiana si tramuta in squallido e pacchiano e timoroso provincialismo.