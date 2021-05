Svincolati d’oro, la top 11 dei calciatori in scadenza di contratto: quanti big

Verso il finale di stagione, diversi calciatori importanti non hanno ancora siglato il rinnovo del contratto: ecco la miglior formazione dei prossimi svincolati.

La stagione calcistica europea sta per terminare e per molti calciatori sarà la fine di un’esperienza o di un ciclo, visto che a breve diventeranno svincolati. Alcuni di questi sono in trattativa con i club di appartenenza, altri invece preferiranno lasciare l’ambiente in cerca di nuovi stimoli.

La formazione tipo di questi giocatori sarebbe una candidata alla vittoria della Champions League. Dal portiere all’attaccante, si tratterebbe di giocatori che stanno facendo la storia di questo sport. Fuori dagli undici, ci sarebbero nomi altrettanto importanti: Jerome Boateng, Mkhitaryan, Ribery, Draxler, Mata, N’koulou e tanti altri.

Ecco qual è la miglior formazione dei calciatori in scadenza di contratto, prossimi ad essere svincolati se non dovessero trovare una nuova intesa con le proprie società.

La formazione degli svincolati: da Donnarumma a Messi, 11 calciatori senza rinnovo

Innanzitutto, il modulo ideale per questa squadra speciale potrebbe essere il 4-2-3-1, con qualche adattamento del ruolo per qualche interprete. Tra i pali il giovane fuoriclasse della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma. E’ senza dubbio uno degli atleti più importanti del momento per età e qualità tecniche. Non c’è ancora l’accordo per il rinnovo del contratto e forse molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League.

In difesa, la coppia di centrali spagnola Eric Garcia-Sergio Ramos. Il primo in scadenza con i Citizens e pronto ad andare al Barcellona; il capitano della Roja, invece, non ha trovato ancora l’intesa conn il Real Madrid: può andare al PSG. I terzini potrebbero essere Elseid Hysaj e Ryan Bertrand, non i primi della classe ma nemmeno gli ultimi.

In mediana Georginio Wijnaldum e Hakan Calhanoglu. Quest’ultimo in trattativa con il Milan – come per Donnarumma – ma prossimo al rinnovo. Il terzetto che compone la trequarti offensiva è davvero spettacolare: Lucas Vasquez, Memphis Depay e Lionel Messi. Difficile vedere l’argentino lontano dal Barcellona, ma per il momento non c’è aria di rinnovo: l’estate può essere davvero bollente per lui.

Infine, la punta centrale non può che andare a Sergio Aguero, che dirà addio al Manchester City. El Kun potrebbe vestire la maglia blaugrana, ma in Italia qualche club ci fa un pensierino.