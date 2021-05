Scarpa d’Oro, sarà vittoria senza sorprese: il bomber straccia tutti

Dopo cinquant’anni la Scarpa d’Oro torna ad esser vinta da un attaccante della Bundesliga: Robert Lewandowski stacca i suoi avversari e vincerà a mani basse.

Con la conclusione dei campionati di calcio in Europa, sarà decretato anche il vincitore del premio più ambito dagli attaccanti. Lo scorso anno, è stato il turno di Ciro Immobile che dopo 13 anni ha riportato il premio in Italia. Infatti, l’ultimo vincitore prima del bomber della Lazio fu Francesco Totti.

Nella scorsa stagione, l’attaccante biancoceleste è riuscito a battere Robert Lewandowski nella classifica della Scarpa d’Oro, con appena due reti in più. Tuttavia, in questi mesi il polacco ha mostrato a tutti di meritarsi il premio, stracciando i suoi concorrenti in giro per l’Europa.

Lewandowski straccia tutti: sarà sua la Scarpa d’Oro

Spezzato definitivamente il dominio in Liga. Per 11 stagioni consecutive dal 2008-09 al 2018-19 (nel 2013-14 pari merito tra Cristiano Ronaldo e Luis Suarez, protagonisti rispettivamente di Real Madrid e Liverpool) il premio è rimasto in Liga. Da due anni, invece, il riconoscimento cambia Paese. Dopo l’Italia è la volta della Germania e non accadeva da moltissimi anni.

L’ultimo giocatore del campionato tedesco a vincere la Scarpa d’Oro è stato Gerd Muller (per due volte) nel 1971-72 con quaranta gol. Il caso vuole che Robert Lewandowski abbia raggiunto proprio nella penultima giornata di Bundesliga il record del bomber tedesco.

La classifica della Scarpa d’Oro ben presto verrà chiusa e, senza ogni ombra di dubbio, sarà Lewandowski a trionfare. L’attaccante del Bayern Monaco stacca di 10 reti Leo Messi, secondo davanti a Cristiano Ronaldo con 29 reti. Un ottimo bigliettino da visita per il bomber bavarese in vista di Euro 2021, il quale nel giro di un anno ha vinto tantissimi premi, individuali e di squadra. La classifica aggiornata al 17 maggio:

1 Robert Lewandowski Bundesliga 40 gol 80pt

2 Lionel Messi La Liga 30 gol 60pt

3 Cristiano Ronaldo Serie A 29 gol 58pt

4 André Silva Bundesliga 27 gol 54pt

5 Kylian Mbappé Ligue 1 26 gol 52pt