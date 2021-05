Buffon-Juventus, Coppa Italia per dirsi addio: c’è un record da conquistare

Gigi Buffon pronto alla sua ultima passerella in campo: in Coppa Italia chance per strappare un record e dire addio definitivamente alla Juventus.

Ultime parate e poi addio. Gigi Buffon chiude la sua esperienza con la Juventus al termine di questa settimana, giocando da protagonista la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il futuro? Chissà, magari non si toglierà ancora i guantoni e proverà a ritrovare stimoli altrove. Quel che è certo è l’addio ai colori bianconeri, che lui ha onorato fino all’ultimo in questa stagione anche da secondo portiere.

Ha disputato 13 partite tra campionato, Coppa e Champions League, uscendo sempre vincitore dalle sfide. Un talismano per la Juve, una certezza per la difesa. Numeri che hanno messo in imbarazzo anche Szczesny, poco brillante in questa stagione e finito sul banco degli imputati in più di un’occasione.

Quindi, Gianluigi Buffon si prenota una maglia da titolare in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, per quella che può essere la sua ultima partita con la Juventus. C’è un record da strappare.

Gigi Buffon insidia Roberto Mancini: può eguagliare il record in Coppa Italia

Tredici partite, otto gol incassati e sei gare senza subire reti. Il bilancio del portiere classe 1978 è più che positivo considerando che ha sempre vinto quest’anno quando ha difeso la propria porta. Ora Andrea Pirlo farà affidamento a lui per vincere il secondo trofeo stagionale e chiudere la sua prima esperienza alla guida della Juventus, caratterizzata da mille polemiche.

Gigi Buffon ha vinto 5 volte la Coppa Italia, 4 con la maglia bianconera e una con il Parma, ai suoi esordi. L’ex Campione del Mondo ha la possibilità, l’ultima chance, per eguagliare il calciatore più vincente della competizione, nonché il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: Roberto Mancini.

Il CT è fermo a 6 vittorie da giocatore (4 con la Sampdoria e 2 con la Lazio), ma questo record può essere presto spazzato via. Per questa lunga storia d’amore, intervallata da una breve avventura a Parigi, servirà un lieto fine. Gigi Buffon è pronto a dire addio alla Juventus nel migliore dei modi: alzando un trofeo con la fascia da capitano.