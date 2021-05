Juventus, deciso il futuro di Ronaldo e Dybala: l’indizio social

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala hanno un altro anno di contratto con la Juventus: l’indizio social sul loro futuro sembra non lasciare dubbi.

Sarà un’estate particolarmente importante per la società bianconera, che è chiamata a riscattare una stagione piena di delusioni. Bisogna sottolineare che il posto in Champions League è ancora da conquistare, ma i tifosi non si sarebbero mai aspettati di arrivare all’ultima giornata di campionato con la qualificazione ancora in bilico.

Inoltre, la Juventus dovrà risolvere anche le questioni sul futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Entrambi hanno ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora, ma le loro prestazioni – soprattutto quelle dell’argentino – hanno soddisfatto ben pochi addetti ai lavori e supporter.

Questa mattina, con l’annuncio della nuova maglia, il club bianconero sembra che abbia spazzato via ogni dubbio sul futuro dei due calciatori.

Cristiano Ronaldo e Dybala testimonial della nuova maglia: futuro alla Juventus?

I profili social della squadra bianconera hanno condiviso il nuovo kit della prossima stagione, che sarà utilizzato in Coppa Italia per la finale contro l’Atalanta. Una classica maglia a strisce bianche e nere, con delle linee più spesse rispetto a quelle dell’attuale divisa.

Nel video lanciato dalla Juventus, si vedono anche Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala con la nuova maglia, il che potrebbe essere un’indizio sul loro futuro ancora molto incerto. Il portoghese sembrerebbe tentato a lasciare Torino, ma tutto potrebbe dipendere dalla conquista o meno del posto in Champions League. Sull’argentino, invece, un altro anno di permanenza sarebbe davvero una sorpresa. Infatti, l’attaccante #10 potrebbe essere un’ottima pedina di scambio. Il suo rendimento stagionale, i suoi infortuni ed il rinnovo che non arriva, stanno mettendo in forte discussione le possibilità di proseguire ancora alla Juve. Ma forse, la società ha voluto lanciare un segnale assieme al kit 2021-22: i due non si muoveranno da Torino!