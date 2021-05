Manchester Fulham, Cavani: è il gol più bello dell’anno? VIDEO

Colpo di genio di Cavani, che contro il Fulham regala ai tifosi del Manchester, finalmente sugli spalti, un gol incredibile.

Un colpo di classe. Una genialità, che solo i grandi numeri 9 sanno regalare ai tifosi. Cavani, davanti a 10 mila spettatori ai quali è stato concesso di entrare ad Old Trafford, ha segnato quello che potrebbe essere il gol più bello dell’anno. Una conclusione improvvisa, su un assist altrettanto incredibile del solito Bruno Fernades. La sua prodezza è il punto esclamativo su un girone di ritorno che ha cambiato il volto della sua stagione a Manchester.

Solskjaer ha infatti spinto per il rinnovo del matador, che ha deciso di prolungare con i Red Devils e ha subito dato ragione all’allenatore. La sua rete al Fulham è infatti un pezzo di bravura che solo un centravanti completo come Edinson Cavani è in grado di realizzare.

Cavani, gol incredibile al Fulham: il Manchester United punta ancora sul matador

La premiata ditta. Quella formata da Edinson Cavani e Bruno Fernandes, entrambi con trascorsi in Serie A. L’attaccante ha lasciato grandi ricordi al Napoli. Il portoghese invece incredibili rimpianti, soprattutto ad Udine. Ci hanno pensato loro a sbloccare il match contro il Fulham, regalando una gemma rara ai sostenitori del Manchester. Due tocchi per confezionare quella che potrebbe essere la rete più bella dell’anno in Premier.

Su una palla in arrivo dalla propria area di rigore, Bruno Fernandes di tacco e di prima intenzione ha prolungato per Cavani. L’ex partenopeo con una sorta di cucchiaio da 40 metri ha mandato la palla all’angolo alto, esultando poi davanti ai suoi tifosi. Una azione incredibile che di sicuro finirà fra le immagini più belle della Premier League.