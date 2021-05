Barcellona su Joao Felix: scambio tra top player con l’Atletico

Clamorosa possibilità di mercato quella di cui si parla in Spagna. L’emittente TV3 e il quotidiano As rilanciano una voce che potrebbe scuotere la Liga: Barcellona in pressing su Joao Felix, pronto un super scambio con l’Atletico Madrid.

Era arrivato due stagioni fa all’Atletico Madrid con la promessa di diventare un craque mondiale. Uno dei più grandi talenti del calcio internazionale, Joao Felix, valutato quasi 160 milioni dall’Atletico che lo acquistò dal Benfica con la speranza che il classe 1999 potesse ripagare la cifra spesa per lui. Lampi di classe per il portoghese, ma fin troppo poco che possa giustificare quanto i colchoneros hanno sborsato per lui. In particolar modo in questa stagione l’ex Benfica ha perso gradualmente i gradi di titolare, finendo spesso in panchina utilizzato solamente per spezzoni di match.

Potrebbe vincere la sua prima Liga domenica prossima Joao Felix, il futuro nella capitale spagnola per lui però è nebuloso. A fine campionato il 21enne trequartista e seconda punta dell’Atletico sarà impegnato nell’Europeo con la sua nazionale, poi potrebbero clamorosamente riaprirsi le porte del mercato. In Spagna infatti lanciano la bomba: il giovane lusitano interessa al Barcellona, che vorrebbe mettere sul piatto un super scambio con Griezmann.

L’attaccante francese a Barcellona, nel complesso, ha deluso e dopo due stagioni potrebbe tornare nel club in cui è diventato veramente grande. L’idea di Laporta è quella di proporre un affare che possa far contenti tutte le parti in causa.

Tibia di Nacho, testa di Budimir, pallonetto-assist di Joao Felix e timbro del Pistolero. Una Liga da pazzi. pic.twitter.com/v4tCik8SeZ — Calcio Datato (@CalcioDatato) May 16, 2021

Scambio Joao Felix Griezmann: ultima idea Barcellona

Il Barcellona seguiva Joao Felix anche ai tempi della sua militanza nel Benfica, però poi fu l’Atletico Madrid a investire una grossa somma (quella incassata proprio per Griezmann) sul giovane talento portoghese. In Catalogna non sono certo soddisfatti del rendimento dell’attaccante francese, nonostante una buona seconda parte di stagione quest’anno, che non ha saputo ripagare la cifra spesa per lui.

Da qui l’idea dei blaugrana di imbastire uno scambio tra i due giocatori, con il Barça che (per ovvia differenza anagrafica tra i due) potrebbe anche inserire un conguaglio economico. Solamente un’idea di mercato, una voce che arriva dalla Spagna. Chissà che non possa diventare qualcosa di più…