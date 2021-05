Real Madrid Allegri, brusca frenata: la Juve spera. L’annuncio

Real Madrid Allegri, c’è lo stop alla trattativa: la Juve spera e l’annuncio racconta tutta la verità.

La Juve ha un avversaria in meno nella corsa ad Allegri. Pare infatti che il Real Madrid, unica concorrente al momento nella corsa al tecnico livornese, avrebbe scelto di cambiare rotta. Lo afferma El Chiringuito, che svela i dettagli di una frenata brusca, e probabilmente decisiva. Il portale spagnolo ha infatti svelato le intenzioni di Florentino Perez, raccontando quali sono i piani delle merengues per la panchina.

Zidane è ormai al passo d’addio, e mancherebbe solo l’annuncio ufficiale. Il sostituto al Real Madrid però non sarà Allegri, che a questo punto diventa il favorito per la panchina della Juve. Tornano a sperare i tifosi bianconeri, impauriti dall’allungo dei blancos, in più occasioni accostati all’allenatore. Le ultime voci in arrivo dalla Spagna raccontano invece di una scelta praticamente già fatta, e spengono le voci in maniera netta.

Allegri non andrà al Real Madrid: la Juve adesso accelera

El Chiringuito, da sempre vicino all’ambiente del Real Madrid, apre la strada al clamoroso ritorno di Allegri alla Juventus. Secondo quanto riportato da Josep Pedronel giornalista spagnolo che racconta le vicende di casa Real, Florentino Perez non avrebbe mai parlato con l’ex tecnico bianconero. Nell’ambiente sembra ormai scontato l’addio di Zidane, ma la scelta è già fatta.

Pare infatti che Raúl González Blanco, storica bandiera del Real e allenatore del Castilla, sia già stato scelto per raccogliere l’eredità del francese. Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale, che sarà dato al termine della stagione e dopo l’addio di Zidane, che il club vorrebbe rispettare visti i successi ottenuti alla guida della squadra. Se confermate, le voci potrebbero riaprire al clamoroso ritorno di Allegri alla Juve. Agnelli tace e attende, ma l’impressione è che al termine della prossima settimana, il valzer dei tecnici potrebbe essere ufficiale.