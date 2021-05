Caso Immobile Cairo, la Lazio attacca il Torino: il comunicato bomba

Immobile Cairo, la Lazio risponde con un comunicato che farà di certo discutere. Non si placano i toni dello scontro.

Il dopo partita di Torino Lazio porta con se, e chissà per quanto sarà cosi, i toni dello scontro tra Urbano Cairo patron del Torino e Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ex punta proprio dei granata. Secondo Cairo, Immobile avrebbe giocato con il sangue agli occhi, chissà per quale motivo, considerato che lui ha voluto in ogni modo lasciare Torino, non facendoci certo una bella figura, ha spiegato lo stesso imprenditore.

La reazione di Immobile alle accuse non si è di certo fatta attendere ed anche sui social è scattata una vera e propria guerra di posizioni. A questa nel primo pomeriggio si à aggiunta anche una nota ufficiale della Lazio che dichiara fuori luogo le posizioni espresse da Cairo nei confronti dell’attaccante laziale Immobile. Tutto sarebbe sfuggito di mano, insomma. Vecchie questioni, vecchi dissidi, d’un tratto riemersi in occasione della delicata sfida.

