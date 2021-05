Ecco il nome del prossimo allenatore del Napoli: nessuno

Il nome del prossimo allenatore del Napoli sta facendo letteralmente impazzire i tifosi partenopei, e non solo.

Da mesi ormai, da quando si è consumata la faida tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso, a colpi di dichiarazioni, presente e tali e rimandi di terze persone ad eventuali altre dichiarazioni, un vortice di parole vere e non vere insomma, si parla del prossimo allenatore del Napoli. Ma chi sarà questo prossimo allenatore del Napoli? La sensazione è che questi sia sia già ampiamente materializzato, non si crede alla sorpresa, non si crede al colpo ad effetto.

Nessun colpo ad effetto. Non per altro, ma semplicemente perchè quasi mai è cosi, tranne casi eclatanti in cui si combinano una serie di inaspettate circostanze (Mourinho esonero Tottenham poi Roma). Il nome del prossimo allenatore del Napoli è nessuno perchè non può essere tutti quelli che sono stati nominai a loro stessa insaputa in alcuni casi. E’ nessuno perchè è passato ha preso in giro un po’ tutti ed è scappato via, un novello Ulisse, insomma.

Ecco il nome del prossimo allenatore del Napoli: nessuna sorpresa, forse

Il nome del prossimo allenatore del Napoli è nessuno perchè non avrebbe senso giocare più di tanto con un gruppo che pare abbia una fisionomia ben precisa, ricca di centrocampisti offensivi ed esterni d’attacco. Di uomini gol, insomma, viene da se, quindi che l’identikit del prossimo tecnico debba essere ben preciso. Inutile fare otto o nove nomi a caso che tra l’oro hanno in comune solo il fatto di essere allenatori. Non può essere Allegri o Spalletti, perchè tra i due c’è un abisso.

E’ allora con molta probabilità il nome del prossimo allenatore del Napoli è già saltato fuori, nessun mistero, magari è proprio Gattuso che ha ricucito con Adl cosi come ci aveva litigato, cioè senza che nessuno ne sapesse niente. Il nome del prossimo allenatore del Napoli è nessuno perchè c’è bisogno di continuità e quindi un nome nuovo potrebbe non esserci. Gattuso, Spalletti, Allegri, Italiano, Juric, Inzaghi. Dimenticato nessuno? No, nessuno, appunto.