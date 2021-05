Buffon torna al Parma? L’annuncio fa impazzire i tifosi

Il presidente del Parma ha annunciato l’arrivo di un nuovo acquisto italiano: i tifosi gialloblù sognano il ritorno di Gigi Buffon.

Gigi Buffon ha chiuso la sua avventura con la Juventus, ma non la sua vita da calciatore. E a Parma c’è chi sogna un suo clamoroso ritorno, alimentato anche dagli indizi e gli accenni del presidente Kyle Krause. La piazza si è ormai rassegnata al ritorno in Serie B, artimetico da settimane, ma non per questo ha scelto di smettere di desiderare un progetto importante. Un progetto che potrebbe ripartire proprio da uno degli campioni più importanti nella storia dl club ducale, come Gigi Buffon.

Il sogno mai sopito di poter riabbracciare il portierone serpeggia nella piazza, ed è stato alimentato nelle ultime ore non solo dalle parole dell’ormai ex numero 1 della Juventus, ma anche da quelle dello stesso Krause, che su Twitter si è lasciato andare a questo messaggio: “Felice di annunciare il nostro nuovo rinforzo dall’Italia“.

Parma-Buffon: un ritorno non impossibile

Sono bastate queste poche parole del presidente americano per far sognare ad occhi aperti molti dei tifosi gialloblù. Se qualcuno ha avuto da ridire sul possibile ingaggio di un calciatore classe 1978, la gran parte ha iniziato a sperare davvero di poter riabbracciare l’ex portiere della nazionale, un campione del mondo che ha assaggiato la Serie B in passato con la Juventus e che potrebbe fare molto comodo per la pronta risalita della squadra emiliana.

Buffon 😉 — Gian Maria Cenni (@GianMariaCenni) May 20, 2021

In realtà si è trattato di uno scherzo, forse di dubbio gusto, da parte del presidente americano, che ha voluto regalare qualche momento di speranza salvo poi annunciare l’arrivo di Massimiliano Notari, nuovo responsabile dell’area scouting. Non un nome altisonante, ma un professionista in grado di aiutare il club a crescere.

Tuttavia sognare è ancora lecito per il popolo gialloblù, e ad alimentare le speranze è stato lo stesso Gigi dopo la vittoria della Coppa Italia. Il portiere desidera continuare a giocare e l’identikit della squadra perfetta potrebbe coincidere con il Parma: vuole un progetto folle, vuole seguire qualcuno più folle di lui, non gli interessa vincere. E cosa c’è di più folle in questo calcio-business dominato dal denaro di un romanticissimo ritorno a casa, e per giunta in cadetteria, per un pluridecorato campione all’età non verdissima di 43 primavere?