Calciomercato, derby italiano per Giroud: chi lo vuole

Sarebbe potuto arrivare in Serie A già nell’inverno del 2020, quando sia la Lazio che l’Inter lo vollero portare nel nostro campionato. Olivier Giroud alla fine rimase al Chelsea, rinnovò, ma ora è in cerca di una nuova squadra.

Tra i tanti, grandi, giocatori con il contratto in scadenza tra poche settimane c’è anche lui. Olivier Giroud non sarà certo Messi o Aguero, tanto per citare due prossimi svincolati, ma comunque anche a 35 anni rappresenta l’usato sicuro per qualsiasi club che ha aspirazioni e ambizioni di vittoria. Il centravanti campione del mondo fu accostato all’Inter e alla Lazio nell’inverno del 2020, quando entrambi i club cercarono di convincerlo a trasferirsi in Serie A. Alla fine il Chelsea non lo lasciò partire, anzi poi raggiunse con il giocatore con accordo per il rinnovo annuale.

Il prossimo 30 giugno il contratto di Giroud scadrà, il Chelsea non sembra più intenzionato a confermarlo e quindi per il bomber ex Arsenal si apriranno nuovamente le porte del mercato. In Serie A ha sempre grandi estimatori, ma oltre alla Lazio e all’Inter ora spunta anche il Milan.

Per Giroud c’è anche il Milan

Il calcio italiano sta diventando la Florida del calcio europeo: ovvero il paradiso dei pensionati. Dopo Ibra (39 anni), Ribéry (38) e Ronaldo (36) è in arrivo Giroud (34), per il quale duellano Inter e Milan. Intanto, Pep Guardiola vince con i gol e la classe di Phil Foden (21) pic.twitter.com/x9jOkQaAJn — massimo donelli (@massimodonelli) May 20, 2021

I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Ibrahimovic, e con Giroud si inserirebbero centimetri, muscoli ed esperienza nella giovane rosa del Diavolo.

Stando a Tuttosport sulla punta della Francia sono accesi i riflettori delle due milanesi, pronte a darsi battaglia sul mercato per assicurare a uno tra Lukaku e Ibra un vice di sicuro affidamento. Occhio però anche al possibile inserimento della Roma di Mourinho.