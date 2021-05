Barcellona Aguero, si chiude: spunta la data della presentazione

Il Barcellona ha bruciato la concorrenza per Aguero: ci sarebbe la firma e la data della presentazione. I dettagli e le cifre dell’affare.

Sergio Aguero è un calciatore del Barcellona. Lo affermano dalla Spagna, raccontando un affare che sarebbe addirittura già chiuso. El Kun, in uscita dal City dopo una lunga storia ricca di successi, era uno dei pezzi pregiati del mercato. Di sicuro per la qualità e la semplicità nell’andare a rete, ma anche perché non comporta un esborso per il cartellino. Questi fattori hanno consentito al calciatore di scegliere la prossima destinazione, e “Deportes Cuatro”, ha raccontato i dettagli di una decisione già presa.

Pare infatti che Sergio Aguero abbia già firmato il contratto che lo legherà al Barcellona, dove potrebbe trovare Leo Messi, ancora dubbioso sul rinnovo in blaugrana. Potrebbe essere un chiaro messaggio proprio per la pulga, che caldeggiava l’arrivo del connazionale. Di sicuro è un affare sensazionale per Laporta, e i tabloid iberici svelano le cifre e addirittura la data della presentazione.

Barcellona Aguero, è fatta: 10 milioni e presentazione al Camp Nou

Dieci milioni per due stagioni e un contratto già firmato. La notizia bomba arriva da Deportes Quatros, che chiude la prima telenovela di mercato ancor prima dell’inizio delle contrattazioni. Sergio Aguero giocherà fino a 35 anni al Barcellona, ed è il primo regalo di Laporta ad una tifoseria che ha l’amaro in bocca dopo una stagione tutt’altro che brillante.

Ci sarebbe anche la data della presentazione. Pare infatti che il 5 giugno El Kun sarà al Camp Nou ed affronterà i microfoni per la prima volta con la casacca blaugrana. Inter e Juve bruciate. Il primo big a muoversi è quindi l’argentino, e sempre dalla Spagna sussurrano che il bis potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Laporta potrebbe chiudere con Depay ristrutturando totalmente l’attacco, e poi concentrarsi su un big a centrocampo avviando i contatti per la cessione di Miralem Pjanic.