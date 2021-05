Buffon-D’Amico, la casa spettacolare in campagna: dove abita la coppia

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno una casa lussuosa in campagna: ecco di cos’è dotato l’appartamento.

La coppia Gigi Buffon-Ilaria D’Amico è molto riservata. Lui è un calciatore di successo, ormai giunto al termine dell’esperienza con la Juventus e pronto ad una nuova avventura. Lei, invece, famosa giornalista, che per anni ha lavorato negli studi di Sky. I due sono legati dal 2014, da quando il portiere ha rotto i rapporti con la sua ex moglie Alena Seredova.

Non è stato facile per il calciatore e la giornalista superare le critiche dell’opinione pubblica e tanto gossip. D’altronde, si tratta di due figure di spicco del Paese: un Campione del Mondo e una donna dello spettacolo e dell’informazione.

Buffon e D’Amico hanno una lussuosa villa nei pressi di Asti, in Piemonte. Ecco com’è fatto il loro nido d’amore.

La casa di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico

La casa di Buffon e D’Amico si trova a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Si tratta di un villa con una piscina e un campo da calcio, utile per gli allenamenti del portiere. Il casale lussuoso è utilizzato soprattutto nei momenti di svago, per trascorrere del tempo libero o festività assieme alla grande famiglia. Infatti, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico avevano messo su famiglia con i rispettivi compagni precedenti. In totale hanno 4 figli, di cui uno nato dal loro rapporto.

Essendo situata in campagna, la casa ha un arredamento rustico ma dallo stile elegante e raffinato. L’ambiente all’interno delle mura è spazioso e molto luminoso e una camera da letto affaccia sul panorama della campagna di Asti: una vista spettacolare e suggestiva.