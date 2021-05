Mihajlovic veggente sugli arbitri: Pistocchi chiede numeri vincenti |VIDEO

Sinisa Mihajlovic, Maurizio Pistocchi e gli arbitri, protagonisti involontari di un gustoso e raccapricciante siparietto.

Tutto ha inizio nel dopo partita di Verona Bologna, quando Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù incalzato dalle domande dei giornalisti in studio per la consueta intervista post gara, si lascia scappare una incredibile previsione. Sinisa, uomo di calcio e di mondo, prevede che per i suo Bologna, impegnato nell’ultima giornata di campionato contro la Juve, in lotta per un posto in Champions League, possa essere designato un certo tipo di arbitro.

Chiaramente Mihajlovic non scende nei dettagli per descrivere la fisionomia degli arbitri che potrebbero essere inviati a Bologna per la gara con la Juventus, ma fa addirittura di più. Fa due nomi, Valeri e Giacomelli. Due nomi che valgono la piena identificazione in quell’identikit di arbitro “perfetto” per la sfida che si consumerà al Dall’Ara. Destino vuole che gli arbitri designati per Bologna Juventus siano risultati essere proprio Valeri e Giacomelli, il primo in campo, l’altro al Var.

Mihajlovic veggente sugli arbitri: Pistocchi rilancia il video di Sinisa ed il web impazzisce

Il fatto che i due arbitri siano stati effettivamente designati per dirigere la gara di domenica tra Bologna e Juventus chiaramente fa sorridere i tifosi di tutte le altre squadre d’Italia. Ma come? Mihajlovic fa l’identikit del perfetto arbitro che potrebbe essere chiamato per dirigere la gara della Juve, perchè alla fine è di quello che si tratta, fa dei nomi e voi mandate proprio quei due? Veggente Mihajlovic insomma, con Maurizo Pistocchi prontamente sul pezzo.

Sinisa Mihajlovic lunedì scorso aveva indovinato arbitro (Valeri)e Var (Giacomelli) di Bologna-Juventus. Domani lo chiamo per i numeri del SuperEnalotto 💰pic.twitter.com/MxByIUKO64 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 20, 2021

Certo perchè Maurizio Pistocchi che di certe tematiche se ne intende parecchio ha subito condiviso nuovamente il video di Mihajlovic di lunedi scorso, per sottolineare il fatto che poi tutto sommato, a pensar male, cosi come si dice, non si fa mai peccato, anzi spesso, si indovina. Morale della favola, alla Juve andranno gli arbitri che Mihajlovic ed un po’ tutti immaginavano. Cosi come immaginavano, un un po’ tutti, la mezza farsa di Juve Inter Calvarese, Cuadrado e tutto il resto.