Liga, lotta per la classifica marcatori e assistman: chi la spunterà?

I top campionati europei come la Liga vanno a finire la stagione nel weekend, e c’è ancora da decidere la classifica marcatori e assistman.

In arrivo l’ultima giornata di Liga e con essa ci saranno alcuni verdetti non ancora emessi. Innanzitutto c’è la lotta al titolo tra Atletico e Real, la sfida per l’Europa League tra Real Sociedad, Betis e Villareal, e la lotta per non retrocedere tra Huesca, Elche e Valladolid. In più, c’è anche la battaglia per la classifica marcatori e quella degli assistman.

A guardare tutti dall’alto verso il basso, per quanto riguarda il titolo di Pichichi, c’è Leo Messi con i suoi 30 gol. Con una sola giornata alla fine, è irraggiungibile, ma c’è una bella lotta per il secondo posto, con Moreno del Villareal a 23 reti, una sola in più di Benzema del Real Madrid, mentre quarto è Suarez a 20. A differenza della classifica marcatori della Liga ormai chiusa, per quella degli assist c’è ancora battaglia, con Iago Aspas del Celta a 12, davanti a Llorente dell’Atletico a 11 e Kroos del Real a 10.

Leggi anche >>> Donnarumma fra Juve e Milan, tutto in 90 minuti: spunta il “piano B”

Leggi anche >>> Balotelli-Monza, matrimonio già finito: quale sarà il suo futuro?

Liga marcatori e assistman: chi può fare di più

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deportario (desde 🏡) (@deportario)

L’ultima giornata di Liga incombe, e la classifica marcatori così come quella degli assistman deve ancora definirsi. Partendo dai bomber, come detto Messi ha già vinto per l’ennesima volta, ma per il secondo posto si affrontano proprio Benzema e Moreno, nella sfida tra Real e Villareal.

Suarez dell’Atletico, invece, affronta il Valladolid in cerca dei punti salvezza, e segnare non sarà così facile. Passando agli assistman, Kroos dovrà imbeccare il compagno francese contro il Villareal, la quale squadra di sicuro sarà presa dalla finale di Europa League contro lo United.

Iago Aspas del Celta che comanda la classifica, invece, affronterà il Betis, che vuole la qualificazione all’Europa League, quindi si prospetta una partita difficile e di sofferenza. Infine, per Llorente dell’Atletico, si prospetta la stessa situazione del compagno Suarez.

La Liga, dunque, ha ancora vari verdetti da emettere, tra cui quelli della classifica marcatori e degli assistman. Certamente, il focus sarà tutto sulla lotta al titolo tra le due squadre di Madrid, ma anche gli altri obiettivi, fa sempre piacere raggiungerli.