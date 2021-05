La Dea conquista l’Europa: l’Atalanta del Gasp vola nel ranking UEFA

L’Atalanta di Gasperini continua a crescere nel ranking UEFA: negli ultimi due anni è passata dal 92esimo posto alla top 30.

L’Atalanta di Gasperini spaventa anche l’Europa. L’ascesa della Dea nel ranking UEFA è inarrestabile: negli ultimi tre anni i nerazzurri orobici sono la compagine italiana che è riuscita scalare più posizioni, e più rapidamente. D’altronde, la crescita della squadra bergamasca è stata impressionante negli ultimi anni.

Fino a cinque anni fa nel Vecchio Continente il nome dell’Atalanta era circolato davvero raramente. Le cose hanno iniziato però a cambiare radicalmente dal 2016/17, anno della storica conquista dell’Europa League grazie a un prezioso quarto posto in campionato. E da quel momento la cavalcata degli uomini di Gasperini è stata senza precedenti, fino ad arrivare all’incredibile striscia di tre qualificazioni in Champions nelle ultime tre stagioni. Un andamento che ha fatto balzare letteralmente la squadra dalle ultime posizioni del ranking UEFA alle prime, a ridosso delle Big del Vecchio Continente.

Leggi anche -> Gasperini, pressing dall’Inghilterra: la risposta dell’Atalanta

Ranking UEFA: l’Atalanta spicca il volo

Facciamo un piccolo passo indietro. Dopo un paio di qualificazioni europee, con un impatto tra l’altro non indimenticabile, la Dea poteva vantare nel 2018 un 92esimo posto nel ranking, con un coefficiente conquistato sul campo di soli 11,000 punti, minore rispetto ai 15,259 portati in dote da quello nazionale dell’Italia. E le cose non sono cambiate di molto nel 2019, chiuso nella stessa posizione. Ma qualcosa stava per cambiare…

Potrebbe interessarti >>> Atalanta da record: Gasperini aumenta la sua collezione

Nel 2020, complice la cavalcata storica in Champions League, fermata solo dal PSG all’ultimo secondo ai quarti di finali (traguardo importantissimo mai raggiunto da alcune big italiane, ad esempio il Napoli), ha scalato tantissime posizioni, issandosi fino al 48esimo posto. E il trend positivo è proseguito anche nel 2021. L’ultima Champions League, terminata con l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Real Madrid di Zidane, ha permesso infatti alla Dea di mettere in cascina un altro bottino di punti importante. Oggi gli orobici sono 27esimi, con 50,050 punti, più del triplo del coefficiente nazionale.

Tra le italiane, sono al momento quinti in classifica, dietro alla Juventus, alla Roma, al Napoli e a un passo dall’Inter (26esima), ma davanti a Lazio e Milan, ferme rispettivamente alla 34esima e alla 53esima posizione. Insomma, non avranno la tradizione dalla loro parte, ma oggi i nerazzurri di Bergamo una grande realtà entro i confini nazionali ma anche oltre.