Ibrahimovic, i risultati della risonanza: la sorpresa per i suoi follower – Video

Zlatan Ibrahimovic è reduce da un infortunio che gli farà saltare Euro 2020: quest’oggi ha pubblicato la sua risonanza magnetica sui social ed il risultato è incredibile.

La stagione del bomber svedese è finita anzitempo. Il suo ginocchio ha subito una distorsione che l’ha messo KO non solo per il finale di campionato, ma anche per l’appuntamento d’estate tanto atteso. Infatti, Zlatan Ibrahimovic aveva ritrovato la maglia della Nazionale nella scorsa sosta, ottenendo la fiducia del CT e dell’intero Paese che sperava nella sua convocazione.

Tuttavia, l’attaccante del Milan dovrà rinunciare alla gara contro l’Atalanta dal valore inestimabile – i suoi compagni si giocano la Champions League – e salterà gli Europei, dando di fatto l’addio definitivo alla sua Svezia.

Quest’oggi, Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato sui social la sua risonanza magnetica ed il risultato è tutto da ridere.

Leggi anche >>> Ibrahimovic investe nel padel: i suoi campi sono spettacolari – Foto



Zlatan Ibrahimovic, la risonanza dà un risultato incredibile

Non perde l’umorismo, anche in un momento triste e delicato della sua carriera. Lontano dai campi in un periodo dell’anno così importante per lui e per i suoi compagni di squadra, nonché di Nazionale.

Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato un video della “sua” risonanza magnetica della sua mano. Il bomber inquadra uno schermo dove si vedono le ossa delle dita di una mano chiuse a pugno e poi si alza improvvisamente il dito medio! Di seguito il video esilarante pubblicato sul canale Twitter del calciatore.

Result of my MRI scan today pic.twitter.com/Ymwx9vGZ91 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 22, 2021

Al di là dello scherzo, Zlatan deve attendere ancora qualche settimana prima di poter riprendere la sua attività da calciatore al 100%. E’ già in fase di recupero e starà pensando alla prossima stagione, che spererà di poter disputare senza problemi. Quest’anno è stato tormentato da infortuni, e nonostante tutto è riuscito a trascinare il Milan fino in cima alla vetta della classifica di Serie A, facendo sognare i propri tifosi.