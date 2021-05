Cristiano Ronaldo si gioca la Champions, Georgina seduce Monaco – Foto

Mentre Cristiano Ronaldo si gioca il posto in Champions League, Georgina Rodriguez si gode il momento di relax tra le auto: la sorpresa ai box del GP di Monaco.

Una giornata importante per la Juventus e per Cristiano Ronaldo, visto che l’intera stagione potrà essere salvata nei prossimi 90 minuti contro il Bologna. Una vittoria potrebbe non bastare alla squadra bianconera per agguantare la Champions League, poiché il destino è legato soprattutto ai risultati delle dirette avversarie Milan e Napoli.

Ma Georgina Rodriguez ha abbandonato il suo compagno, questa sera protagonista al Dall’Ara, per godersi un momento di relax assieme a suo figlio.

Georgina Rodriguez al GP di Monaco: la foto con la Ferrari

La modella argentina è stata ospite della Scuderia Ferrari al famoso e affascinante circuito di Monte Carlo. Ovviamente, Georgina Rodriguez si è recata al Principato di Monaco senza Cristiano Ronaldo, che non ha potuto godersi a pieno questa domenica, poiché concentrato a giocare l’ultima partita stagionale che vale la Champions League. La compagna di CR7 è stata al GP con la sua famiglia, in particolare con Cristiano Jr che l’ha seguita fin dentro i box del circuito.

Georgina ed il ragazzo hanno visitato il paddock del Cavallino Rampante, e si sono fatti immortalare davanti alla vettura di Carlos Sainz. La bella indossatrice sudamericana ha indossato per la circostanza la maglia della Ferrari e il cappellino, affascinando l’intero circuito del Principato.

Non è un caso che Rodriguez abbia visitato proprio la scuderia della Ferrari, visto che il calciatore portoghese di recente è stato ospite a Maranello, assieme ad Agnelli ed Elkann. Dunque, dopo il pallone, Georgina si appassiona anche al rombo dei motori e incanta vestita di rosso Ferrari i box del Gp di Monaco.