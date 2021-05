Tottenham Kane: indizio sul futuro, destino svelato?

Tottenham Kane, arriva l’indizio che potrebbe essere decisivo: il futuro dell’attaccante sembra ormai chiaro.

Kane e il Tottenham. Una storia che potrebbe infiammare la prossima estate di trattative. Chiusa una stagione delicata con gli Spurs, l’attaccante si guarda intorno, e il botta e risposta con Levy ha sollevato un polverone. Il presidente ha dichiarato che il calciatore non è in vendita, ma il centravanti ha ribadito che il destino è nelle sue mani, non escludendo l’addio.

I club interessati non mancano. Guardiola farebbe carte false per averlo al City, ma ci pensa anche il Psg. In Spagna il Real Madrid lo ha messo in cima alla lista, e l’impressione è che fra l’inglese è Haaland, uno dei due arriverà a far coppia con Benzema. Affari possibili, solo a patto di offerte folli che potrebbero superare i 100 milioni di euro. Dall’Inghilterra arriva però un indizio che potrebbe mettere la parola fine alle voci di mercato, e chiarire definitivamente il futuro del centravanti.

Leggi anche: Sergio Ramos salta Euro 2020: la risposta al ct scatena la bufera -FOTO

Tottenham Kane, il video che presenta le maglie: arriva l’indizio sul futuro dell’attaccante

Il Tottenham è pronto ad archiviare una delle peggiori stagioni degli ultimi anni, e vorrebbe ripartire da Harry Kane. A 27 anni il centravanti vorrebbe tentare l’assalto alla Champions, provando a cambiare aria, ma gli Spurs premono per offrirgli un nuovo contratto. Ancora più vantaggioso. Il futuro non sembra quindi deciso, in bilico fra un posto da leggenda del club, e la possibilità di incassare una cifra molto interessante dal mercato.

RIVEDI IL VIDEO DELLE NUOVE MAGLIE DEL TOTTENHAM, C’è ANCHE KANE — clicca qui

A quanto pare, però, Levy avrebbe chiuso le porte a tutti gli acquirenti, e l’indizio sembra chiaro. In occasione della presentazione della nuova maglia, firmata da Nike, compaiono infatti diversi calciatori. Fra questi c’è Kane, che indossa con orgoglio il nuovo lavoro del marchio americano proprio al termine del video, fra sorrisi e cenni d’intesa alle telecamere. Potrebbe essere il segnale che una delle telenovele più calde del mercato è terminata prima ancora di iniziare. E intanto i tifosi commentano con orgoglio e soddisfazione quella che potrebbe essere la migliore notizia in un anno delicato e avaro di soddisfazioni.