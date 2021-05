Nainggolan sempre più convinto del Cagliari: c’è una nuova offerta

Il centrocampista belga Nainggolan ed il Cagliari con una nuova offerta. La Sardegna è ormai casa sua.

Inter e Cagliari parleranno ancora di Radja Nainggolan, questo è poco ma sicuro. Il centrocampista belga dopo il nuovo ritorno in Sardegna sembra intenzionato a restarci ancora. Stavolta però c’è bisogno che le due società di mettano d’accordo sul serio, con una soluzione, magari pluriennale. Una nuova offerta sembra già esserci. La Sardegna è ormai la seconda casa di Radja, questo appare piuttosto evidente. E da li, che il calciatore vuole ripartire, ancora una volta.

Lo scorso gennaio una complessa trattativa di mercato portò il centrocampista in prestito al Cagliari. Ora che la stagione è terminata ci sarà il ritorno a Milano, con la consapevolezza che il futuro non sarà nerazzurro per Nainggolan. Con molta probabilità il Cagliari si farà ancora avanti, stavolta, però per provare a prendere il calciatore, che andrebbe in scadenza con l’Inter. Si parla di una nuova offerta, stavolta molto più importante e concreta.

Nainggolan sempre più convinto del Cagliari: nell’affare anche Ladinetti

Il Cagliari, insomma, fa sul serio per Radja Nainggolan dopo aver ampiamente compreso che le strade di club e calciatore devono necessariamente incrociarsi nuovamente, per i bene di entrambi. La società sarda sembra intenzionata a fare su serio per il calciatore belga e pare abbia già presentato un’offerta all’Inter he però è stata per ora rifiutata. Ciò che ha in mente il Cagliari è una proposta molto più strutturata ed in un certo senso, ampia.

Due milioni in contanti con la rinuncia ai bonus maturati su Barella dopo la conquista dello scudetto con l’Inter da parte dell’ex cagliaritano. In più, per i nerazzurri, una opzione valutata in 250mila euro per l’acquisto entro un anno e mezzo, del giovanissimo Riccardo Ladinetti, centrocampista classe 2000. Questa l’offerta del Cagliari per Radja Nainggolan. Una proposta più che seria, insomma, che la dice lunga sulla volontà della squadra di prendere definitivamente il calciatore.