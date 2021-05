De Paul, l’indizio social sul futuro: il messaggio è inequivocabile

L’Udinese deve rassegnarsi: Rodrigo De Paul saluta il club con un messaggio inequivocabile.

Oggi è il compleanno di Rodrigo De Paul, capitano e leader dell’Udinese. Ancora per poco. Già perché dopo l’ennesima stagione brillante in Friuli Venezia Giulia, l’argentino è pronto al grande salto in un club più ambizioso.

Quest’anno ha stupito davvero tutti tra gol e assist, catturando l’attenzione di grandi società, non solo italiane ma anche straniere. Sulle sue tracce ci sono Inter,Milan,Napoli e Liverpool. Ed è chiaro che il futuro non sia a colori bianconeri. Infatti, proprio poche ore fa Rodrigo De Paul ha salutato “definitivamente” l’Udinese, lanciando un messaggio ai club a lui interessati.

Leggi anche >>> De Paul a pranzo a Milano: i tifosi dell’Inter sognano il primo rinforzo



Rodrigo De Paul, messaggio definitivo all’Udinese: “Grazie per tutto”

Il talentuoso classe 1994 quest’oggi ha festeggiato i suoi 27 anni ed è stato celebrato anche dal proprio club. L’Udinese ha condiviso una clip interamente dedicata al fantasista #10, alla sua quinta stagione. Il capitano ha ringraziato il profilo social della società, ma il messaggio sembra proprio quello definitivo.

Infatti, De Paul ha scritto “Grazie per tutto” con i cuori bianconeri, rispondendo agli auguri dell’Udinese con un messaggio che non lascia molte interpretazioni. Sembra di fatto chiusa la sua esperienza con la squadra friulana e da quest’oggi, a campionato finito, il centrocampista sudamericano si concentrerà per disputare le partite con la sua Nazionale, valide per le qualificazioni. Ovviamente, l’obiettivo sarà quello di entrare nella lista dei convocati della Copa America, per poi cominciare una nuova avventura, in Italia o all’estero.