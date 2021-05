Il Barcellona dopo Aguero è vigile sul mercato: Donnarumma, Depay, Romagnoli e Wijnaldum sono gli obiettivi di Laporta, che ha chiuso il secondo colpo.

La rivoluzione blaugrana è appena iniziata. Dopo aver bruciato la concorrenza e chiuso il colpo Aguero, Laporta si concentra sul tecnico. L’incontro con Koeman non ha definito i piani futuri, e dopo il rifiuto di Flick, resta caldo il nome di Xavi, sponsorizzato fortemente da un’ala molto influente dello spogliatoio. Dalla Spagna raccontano di un’idea del presidente, che dopo la finale di Champions League vorrebbe fare un tentativo per Guardiola, ma intanto l’obiettivo del Barca è fiondarsi sugli svincolati.

La crisi economica ha investito anche il club catalano, che chiuso Aguero, ha affondato il secondo colpo. Pare infatti che la concorrenza, in arrivo anche dall’Italia, abbia incassato un secco rifiuto da un calciatore che è pronto a volare in Spagna. Si tratta di un rinforzo di grande spessore, che ha scelto la prossima destinazione dopo una lunga riflessione.

Barcellona, fatta per Wijnaldum: Laporta punta Donnarumma

Gerorginio Wijnaldum sarà un calciatore del Barcellona. Lo ha affermato il giornalista Fabrizio Romano, che ha svelato i termini di un accordo solo da ufficializzare. L’olandese lascia il Liverpool a parametro zero, ed era un rinforzo chiesto da Conte, rimasto inascoltato a causa dei problemi di Suning. Il calciatore, cercato anche dal Psg e accostato alla Roma, firmerà un contratto triennale ed ha già in mano l’accordo con il prossimo club.

Dopo Wijnaldum, il Barcellona vorrebbe completare l’operazione ideata da Laporta, pronto a chiudere almeno 4 acquisti a parametro zero. Depay è un altro obiettivo blaugrana, ma la trattativa è condizionata dalla permanenza di Koeman in Spagna. L’obiettivo principale però è Gigio Donnarumma. Potrebbe essere il rinforzo più importante per il club, dal quale filtrano smentite che però non convincono affatto. Un nome alla settimana. Laporta vuole rilanciare le ambizioni del Barca, ma soprattutto convincere Leo Messi, il cui futuro è ancora un rebus.