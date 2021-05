Allegri alla Juventus, la mossa di Cristiano Ronaldo: il piano

Massimiliano Allegri pronto a firmare con la Juventus: la reazione di Cristiano Ronaldo e la chiamata all’agente.

E’ tutta una questione di ore. La Juventus ha deciso di cambiare per il terzo anno consecutivo il proprio allenatore, ritornando a Massimiliano Allegri, e mancherebbe solo l’annuncio ufficiale. Una soluzione che potrebbe comportare una rivoluzione interna allo spogliatoio bianconero.

Infatti, stando a quanto affermato dalla Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo avrebbe già le idee chiare sul suo futuro e l’arrivo di Allegri alla Juventus accelererebbe un processo che sembrerebbe scontato. Il portoghese è pronto a cambiare aria.

Juventus, Allegri torna e Cristiano Ronaldo va via

Dal quotidiano sportivo sopra citato è stato confermato che CR7 avrebbe contattato il suo agente per cercare una nuova sistemazione in un top club europeo. Un trasferimento che avverrebbe nel pieno degli Europei, con i riflettori puntati sulle Nazionali. Un’operazione difficile per tante società blasonate, tranne qualcuna come il PSG. Il club di Al-Khelaifi è una destinazione che piace anche a Georgina, pronta a trasferirsi a Parigi. Tuttavia, dipenderà molto dalla cessione o meno di Kylian Mbappé, poiché il reparto offensivo del Paris Saint-Germain è al completo.

Cristiano Ronaldo andrà in scadenza con la Juventus il prossimo anno, quindi sarebbe l’ideale lasciarsi quest’estate e non è un caso se tutto ciò coincidesse con il ritorno di Allegri. Infatti, sembrerebbe che l’attaccante cinque volte pallone d’Oro non apprezzi lo stile di gioco dell’allenatore. Dunque, il procuratore Jorge Mendes starebbe a lavoro, alla ricerca di una nuova avventura per il suo assistito. E nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche José Mourinho (anche lo Special One è uno degli assistiti del potente agente), il quale secondo la Stampa avrebbe contattato personalmente Cristiano Ronaldo. Una conversazione di piacere o di persuasione? Difficile pensare che CR7 possa davvero firmare per la Roma, fuori dalla Champions e non abbastanza intenta ad affrontare le spese di ingaggio del campione portoghese.