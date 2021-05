Italia San Marino, Bernardeschi punge la Juve: “Qui posso farlo”

Italia San Marino, Bernardeschi ancora in gol: un messaggio a Mancini, le parole sul ritorno di Allegri e una frecciatina alla Juve.

Federico Bernardeschi è reduce da una stagione dai due volte. Quasi ai margini nella Juve di Pirlo, imprescindibile per l’Italia. Anche oggi è stato schierato titolare con la fascia da capitano da Roberto Mancini. Il calciatore bianconero ha risposto con un gol dalla distanza di sinistro, e al novantesimo ha parlato del cambio di allenatore alla Juve, di Euro 2020 e di un’annata molto delicata.

Ai microfoni della Rai Bernardeschi ha affrontato il tema convocazione con l’Italia, ampiamente trattato anche da Mancini. Poi una frecciata diretta alla Juve, e un messaggio ad Allegri, con cui fu protagonista di una splendida notte Champions contro l’Atletico Madrid. “Sono felice del suo ritorno” ha dichiarato l’esterno, che però non ha nascosto il suo disappunto per l’avventura con Pirlo, lanciando un messaggio chiaro. “Sono contento della prestazione e dello spazio che mi ha dato Mancini. Qui posso rischiare la giocata”. Una chiara frecciata a Pirlo dopo un’annata in cui ha spesso giocato in ruolo a lui non congeniale ed è stato ai margini del progetto.

Bernardeschi, dalle critiche alla Juve ad Euro 2020 con l’Italia. Mancini conferma: “Ci sarà”

Roberto Mancini, al contrario della Juve, ha sempre puntato su Federico Bernardeschi nelle scelte per l’Italia. Il suo rendimento con gli azzurri è costante, e l’esterno ha già in mano il pass per Euro 2020. Lo ha confermato il Ct, che non ha dato indicazioni chiare ma sul calciatore bianconero si è espresso senza riserve. Mancini ha infatti dichiarato che Bernardeschi sarà un punto fermo dell’Italia, e che sarà di sicuro fra i convocati.

Una scelta che va controcorrente dopo la stagione del calciatore alla Juve. Per l’allenatore jesino invece la scelta è confermata e per Bernardeschi si potrebbe aprire un nuovo scenario per convincere la Juve a rilanciarlo. Ora la palla passa ad Allegri, che guarderà con attenzione l’avventura della nazionale, ma già stasera ha incassato buone indicazioni.