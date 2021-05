Italia San Marino, storico record di Politano: non accadeva dal 1929

Nella goleada dell’Italia a San Marino, Matteo Politano ha messo a segno due reti: è record storico per il calciatore del Napoli.

In attesa dell’arrivo di Spalletti, che avrebbe già firmato con il Napoli, Matteo Politano si è reso protagonista oggi di una splendida doppietta nel match fra l’Italia e San Marino. L’ex Inter è reduce da una stagione brillante. Ha praticamente condiviso il ruolo di esterno destro con Lozano, ma in 37 presenze, di cui molte da subentrato, ha messo insieme 9 gol e 6 assist.

La doppietta nell’amichevole alla Sardegna Arena potrebbe convincere Mancini a regalargli un’opportunità in vista delle convocazioni. In attesa di capire le scelte del ct, le due reti di Politano rappresentano uno storico record, che non accadeva dal 1929. Una statistica legata ai calciatori del Napoli, che spesso hanno regalato immense gioie ai tifosi della nazionale.

Politano, doppietta e record con l’Italia. Sul Napoli però non si sbilancia: “Sono in difficoltà”

Una stagione brillante, una possibile convocazione ad Euro 2020, e una doppietta da record con l’Italia per Politano. L’unico neo è nel match contro il Verona, che ha stravolto le ambizioni dei partenopei cancellando il sogno di giocare la prossima Champions. Politano questa sera è diventato il secondo calciatore del Napoli a segnare una doppietta con la maglia azzurra.

Prima di lui c’era riuscito solo Marcello Mihalich nel 1929 e il dato testimonia quanto l’esterno che troverà Spalletti in panchina, sia incisivo in zona gol. La partita con gli scaligeri però è ancora una ferita aperta. Il calciatore alla domanda sui 90 minuti che hanno chiuso la stagione ha reagito con una smorfia. “Cosa è accaduto contro il Verona? Non chiedetemelo. La società è ancora in silenzio stampa. Mi mettete nei guai”. Politano archivia una forte delusione grazie alla doppietta da record con l’Italia. E spera. Mancini potrebbe dargli un’opportunità che l’ala destra di Roma attende da tempo.