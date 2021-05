Florenzi verso il ritorno in Italia: top club di Serie A pronto a trattare

Alessandro Florenzi pronto a ritornare in Italia: il PSG tratta con l’Inter per Achraaf Hakimi.

La bolla del ritiro della Nazionale protegge i calciatori dalle voci di mercato. Ma fuori, le società provano a strappare accordi e anticipare le concorrenti. Il calciomercato è spietato e bisogna essere più veloci degli altri, altrimenti sfumano gli affari. Basti pensare a quanto è successo nelle ultime ore tra Lazio e Inter, con Simone Inzaghi che sembrava convinto di accettare il rinnovo in biancoceleste e in meno di ventiquattrore ha ricevuto l’offerta allettante dal club nerazzurro.

E proprio la società di Zhang in questo momento è concentrata a rifare la rosa per la prossima stagione, tra cessioni di lusso e nuovi acquisti. L’Inter vuole cedere Achraaf Hakimi al PSG per circa 60 milioni di euro e di conseguenza Alessandro Florenzi tornerà in Serie A nella sua Roma, ma non necessariamente per giocare nella nuova squadra di Mourinho. Su di lui c’è il forte interesse del club nerazzurro.

Florenzi all’Inter, questa volta è possibile

Da mesi l’ex terzino giallorosso è accostato alla Beneamata, complice l’ottimo rapporto con Antonio Conte e le sue buone prestazioni a Parigi. Non è la prima volta che Alessandro Florenzi finisce nel mirino dell’Inter. Già nel 2018 Luciano Spalletti provò a strapparlo alla Roma, conoscendo le sue qualità tecniche. Tuttavia, l’affare non si concretizzò, ma ora le parti potrebbero avvicinarsi.

Il Paris Saint-Germain non riscatterà il terzino della Nazionale se dovesse arrivare Hakimi. Allo stesso tempo, la società nerazzurra potrebbe rimpiazzare il marocchino con Florenzi, per poter offrire il primo colpo di mercato al nuovo allenatore Simone Inzaghi (mancherebbe solo l’annuncio ufficiale).

L’unico ostacolo che può frapporsi tra Inter e Florenzi è José Mourinho. Il tecnico portoghese dovrà decidere se il calciatore può lasciare la Roma definitivamente e rafforzare una diretta concorrente.