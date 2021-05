Aguero è a Barcellona: è il primo colpo di Laporta – VIDEO

Sergio Aguero è già a Barcellona, dove firmerà il contratto con il club: il video conferma il primo colpo di Joan Laporta.

Sergio Aguero è un calciatore del Barcellona, e un video chiude definitivamente la prima telenovela di mercato. El Kun è già in città, e firmerà il contratto con Laporta. Si tratterebbe di un biennale ad una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno agli 11 milioni di euro complessivi. L’attaccante è il primo rinforzo per il nuovo corso dei blaugrana, e a meno di 48 ore dalla finale persa contro il Chelsea, l’ormai ex calciatore del City ha raggiunto la nuova destinazione. Lo conferma un video in cui si vede il Aguero in macchina a Barcellona. (in aggiornamento)

