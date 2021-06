Beppe Signori assolto, ma non dalla scommessa del Buondì

Beppe Signori è stato totalmente assolto dall’inchiesta sulle scommesse, ma non da quella sul Buondi: il racconto di un gioco epico.

Il 1° giugno 2021 resterà una data da incorniciare per Beppe Signori. L’ex attaccante, tra le altre, di Bologna e Lazio, è stato totalmente assolto da un’inchiesta sulle scommesse durata dieci anni. Da questo momento può tornare nel mondo del calcio attivamente, riabilitato in maniera ufficiale dalla giustizia sportiva, come annunciato dal presidente della Figc Gabriele Gravina. C’è solo una scommessa che resterà per sempre legata al nome di Signori: quella del Buondì.

Tra le scommesse giocose, che nulla hanno di illecito, che Beppe amava proporre anche ai propri compagni di squadra durante i vari ritiri la più celebre è rimasta quella legata all’iconica merendina prodotta da Motta. Una scommessa dalle regole rigide e ferree. La presentò lo stesso attaccante ai microfoni di Sandro Piccinini in una storica puntata di Controcampo. Una storia, anche questa, di un calcio che non c’è più, e che vale la pena ricordare per festeggiare la totale riabilitazione dell’ex bomber.

Leggi anche -> Storie di Calcioscommesse: dal Totonero ’80 a Ibra indagato dalla UEFA

Beppe Signori e la scomessa del Buondì